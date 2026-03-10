Τρίτη 10 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 38
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
BASKET LEAGUE
Ιστορική «ροπαλιά» του Ηρακλή

Σε μια ιστορική επιτυχία έφτασε ο Ηρακλής, νικώντας 76-74 τον Παναθηναϊκό στο Ιβανώφειο για την 20ή αγωνιστική της Basket League, χάρη σε σπουδαία ανατροπή από το -21 με το οποίο βρέθηκε να χάνει στις αρχές της τρίτης περιόδου (29-50 στο 22'). Το καθοριστικό καλάθι του Τζάστιν Εντλερ - Ντέιβις στην εκπνοή διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με την επιτυχία να ανεβάζει τον Ηρακλή στο 8-10 και έτσι να «κλειδώνει» την παραμονή στην κατηγορία. Για τους «πράσινους» η τέταρτη φετινή ήττα θέτει πλέον υπό αμφισβήτηση ακόμα και τη 2η θέση στην κανονική περίοδο.

Κατά τ' άλλα στην πρώτη τριάδα εδραιώθηκε η ΑΕΚ (και «βλέπει» και τη 2η θέση), μετά τη σημαντική νίκη της με 102-85 επί του Προμηθέα Πάτρας. Βλέψεις τετράδας διατηρεί ο Αρης, που επιβλήθηκε 102-76 του Αμαρουσίου στο Αλεξάνδρειο. Ο Ολυμπιακός διεύρυνε το αήττητό του στην κορυφή, νικώντας και τον ΠΑΟΚ με 100-73. Αξιώσεις για μια θέση στην οκτάδα εξακολουθούν να έχουν Καρδίτσα και Περιστέρι, μετά τις εντός έδρας νίκες τους επί της Μυκόνου με 103-77 και επί του Πανιωνίου με 82-74 αντίστοιχα.

  • Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 38, Παναθηναϊκός 34, ΑΕΚ 32, ΠΑΟΚ 27, Περιστέρι 27, Ηρακλής 26, Μύκονος 25, Προμηθέας 24, Καρδίτσα 24, Πανιώνιος 23, Κολοσσός Ρόδου 23, Μαρούσι 23.
    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Διατηρούνται λεπτές οι ισορροπίες
 «Στο πόδι» η Καλαμάτα
«Αλλο να ματώνεις τη φανέλα κι άλλο να ματώνεις τους λαούς»
 Πρόωρη δοκιμασία για τον Ολυμπιακό
 Με χιλιάδες δρομείς και ρεκόρ
 Ασημένια επιτυχία για τον Λευτέρη Πετρούνια
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ