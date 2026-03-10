BASKET LEAGUE

Ιστορική «ροπαλιά» του Ηρακλή

Σε μια ιστορική επιτυχία έφτασε ο Ηρακλής, νικώντας 76-74 τον Παναθηναϊκό στο Ιβανώφειο για την 20ή αγωνιστική της Basket League, χάρη σε σπουδαία ανατροπή από το -21 με το οποίο βρέθηκε να χάνει στις αρχές της τρίτης περιόδου (29-50 στο 22'). Το καθοριστικό καλάθι του Τζάστιν Εντλερ - Ντέιβις στην εκπνοή διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με την επιτυχία να ανεβάζει τον Ηρακλή στο 8-10 και έτσι να «κλειδώνει» την παραμονή στην κατηγορία. Για τους «πράσινους» η τέταρτη φετινή ήττα θέτει πλέον υπό αμφισβήτηση ακόμα και τη 2η θέση στην κανονική περίοδο.

Κατά τ' άλλα στην πρώτη τριάδα εδραιώθηκε η ΑΕΚ (και «βλέπει» και τη 2η θέση), μετά τη σημαντική νίκη της με 102-85 επί του Προμηθέα Πάτρας. Βλέψεις τετράδας διατηρεί ο Αρης, που επιβλήθηκε 102-76 του Αμαρουσίου στο Αλεξάνδρειο. Ο Ολυμπιακός διεύρυνε το αήττητό του στην κορυφή, νικώντας και τον ΠΑΟΚ με 100-73. Αξιώσεις για μια θέση στην οκτάδα εξακολουθούν να έχουν Καρδίτσα και Περιστέρι, μετά τις εντός έδρας νίκες τους επί της Μυκόνου με 103-77 και επί του Πανιωνίου με 82-74 αντίστοιχα.