ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ

Ασημένια επιτυχία για τον Λευτέρη Πετρούνια

Με ιδανικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιστροφή του Λευτέρη Πετρούνια στην ενεργό δράση, με τον πρωταθλητή των κρίκων να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Μετά την άνετη πρόκρισή του από τον προκριματικό (ως 1ος από τους 8 που πέρασαν), στον τελικό ο Πετρούνιας, παρότι βαθμολογικά βρέθηκε πιο κάτω σε σχέση με τα προκριματικά, κατάφερε να μπει στα μετάλλια. Επιλέγοντας να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας αντίστοιχο του προκριματικού (5.6), συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς από τους κριτές, με αποτέλεσμα να βρεθεί στη 2η θέση. Εμεινε έτσι πίσω από τον Ρώσο Ιλια Ζακάι, που με 14.600 βαθμούς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αλλά μπροστά από τον Κιίτσι Κανέτα, που με 14.233 ήταν 3ος και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Από τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές στη διοργάνωση, ο Νίκος Ηλιόπουλος και η Μαγδαληνή Τσιώρη αγωνίστηκαν στους τελικούς του δίζυγου και των ασύμμετρων ζυγών αντίστοιχα και κατέλαβαν την 6η θέση στα αγωνίσματά τους, συγκεντρώνοντας 13.466 βαθμούς ο Ηλιόπουλος και 12.666 βαθμούς η Τσιώρη.