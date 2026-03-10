Τρίτη 10 Μάρτη 2026
SUPER LEAGUE 2
«Στο πόδι» η Καλαμάτα

Την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία μετά από 21 χρόνια πανηγυρίζει η Καλαμάτα μετά τη νίκη της με 1-0 επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη για την 4η αγωνιστική της Super League 2, αποτέλεσμα χάρη στο οποίο, 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε της έξτρα διαδικασίας, οι Μεσσήνιοι «κλείδωσαν» την πρωτιά στον 2ο όμιλο. Στον 1ο όμιλο ο Ηρακλής, που έχει εξασφαλίσει κι αυτός την άνοδο, συνέχισε νικηφόρα, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β'. Τα άλλα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

Πλέι οφ: Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 34 βαθμούς και ακολουθεί η Νίκη Βόλου με 25.

Πλέι άουτ: Μακεδονικός - Καβάλα 0-0, ΠΑΟΚ Β' - Καμπανιακός 3-0, ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-0.

Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΑΟΚ Β' με 21 βαθμούς και ακολουθεί η Καβάλα με 17.

2ος όμιλος

Πλέι οφ: Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 0-3.Σ

Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 34 βαθμούς και ακολουθεί ο Πανιώνιος με 26.

Πλέι άουτ: Αιγάλεω - Παναργειακός 1-0, Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-1, Ηλιούπολη - Χανιά 0-1.

Στη βαθμολογία προηγούνται Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea, έχοντας από 20 βαθμούς.

    

