Τρίτη 10 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 38
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
EUROLEAGUE
Πρόωρη δοκιμασία για τον Ολυμπιακό

Με τον αέρα της νίκης επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται κόντρα στην Παρί σήμερα στη Γαλλία (21.45 - Novasports Prime), στο ματς που ανοίγει πρόωρα την 34η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι», που παραμένουν 3οι με 19-10 (έχοντας και ματς λιγότερο), θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα προκειμένου να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στην πρώτη τετράδα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Στα ευχάριστα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα η επιστροφή των Βεζένκοφ και Μόρις, που αποθεραπεύτηκαν. Από την άλλη, παραμένουν εκτός οι Γουόκαπ και Λαρεντζάκης.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
