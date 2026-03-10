EUROLEAGUE

Πρόωρη δοκιμασία για τον Ολυμπιακό

Με τον αέρα της νίκης επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται κόντρα στην Παρί σήμερα στη Γαλλία (21.45 - Novasports Prime), στο ματς που ανοίγει πρόωρα την 34η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι», που παραμένουν 3οι με 19-10 (έχοντας και ματς λιγότερο), θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα προκειμένου να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στην πρώτη τετράδα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Στα ευχάριστα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα η επιστροφή των Βεζένκοφ και Μόρις, που αποθεραπεύτηκαν. Από την άλλη, παραμένουν εκτός οι Γουόκαπ και Λαρεντζάκης.