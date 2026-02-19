ΟΑΚΑ

Θολό μέλλον από τους νέους σχεδιασμούς

Το θολό εργασιακό μέλλον ως συνέπεια των νέων κυβερνητικών σχεδιασμών βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε χθες στο Περισσόμε τουςμέλος της ΚΕ του Κόμματος, καιυπεύθυνο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ. Από το Σωματείο συμμετείχαν ο πρόεδρός του,η αντιπρόεδροςκαι ο γραμματέας

Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν για τα νέα σχέδια της κυβέρνησης, τα οποία προβλέπουν την μετατροπή του διαχειριστικού καθεστώτος του ΟΑΚΑ από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σε Ανώνυμη Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου. Οπως εξήγησαν, για τον λόγο αυτό από τις 15/1/2026 συγκροτήθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία, κάτι που ουσιαστικά επιβεβαίωσε την έντονη φημολογία που υπήρχε εδώ και αρκετούς μήνες. Μάλιστα τα μέλη του Σωματείου κατήγγειλαν την τακτική της σιγής ιχθύος απέναντί τους, τόσο από τη διοίκηση του ΟΑΚΑ όσο και από την κυβέρνηση, κάτι που όπως εξήγησαν αυξάνει την αγωνία τους για το εργασιακό μέλλον, αλλά και για την οριστική αλλαγή του δημόσιου χαρακτήρα του ΟΑΚΑ, εγκυμονώντας ακόμα και κίνδυνο απώλειας του αθλητικού του χαρακτήρα. Παράλληλα τέθηκαν στη συζήτηση και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η χρόνια υποστελέχωση του αθλητικού συγκροτήματος, η κατάσταση των υποδομών, παρά τα έργα αναβάθμισης που διεξάγονται αυτήν τη στιγμή, κ.λπ.

Από τη μεριά τους ο Θ. Λιάππης και ο Γ. Κρητικός εξέφρασαν τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στα αιτήματα των εργαζομένων κατά των σχεδιασμών της κυβέρνησης. Τόνισαν ότι και τα νέα δεδομένα έρχονται να προστεθούν ως κρίκος στην αλυσίδα της πολιτικής που στόχο έχει την παραχώρηση των αθλητικών υποδομών στα επιχειρηματικά συμφέροντα, φέρνοντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις περιπτώσεις του ΕΑΚ Αγίου Κοσμά, του ΣΕΦ και του κλειστού του ΟΑΚΑ, πολιτική που όπως τόνισαν εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Ειδικά για την περίπτωση του ΟΑΚΑ ανέδειξαν την πάγια θέση του ΚΚΕ ότι πρέπει να αποτελεί το «σπίτι» όλων των αθλητικών ομοσπονδιών των Εθνικών ομάδων των αθλημάτων που εξυπηρετεί το συγκρότημα και οι οποίες θα πρέπει να κάνουν δωρεάν χρήση, αλλά και τον ρόλο που θα πρέπει να παίζει ως σημαντικό σημείο άθλησης για τα σχολεία και τα τοπικά σωματεία των όμορων δήμων με το αθλητικό συγκρότημα.