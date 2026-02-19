ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Επιστροφή στις υποχρεώσεις για την Εθνική

Στους ρυθμούς των δύο επερχόμενων υποχρεώσεών της στον 2ο προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 μπαίνει η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών. Στο πλαίσιο του «παραθύρου» του Φλεβάρη, για την 3η και την 4η αγωνιστική του ομίλου η Εθνική θα αντιμετωπίσει δύο φορές το Μαυροβούνιο, αρχικά στη «Sunel Arena» στις 27/2 και έπειτα εκτός έδρας στις 2/3. Θυμίζουμε ότι στον 2ο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Ρουμανία και η Πορτογαλία.

Χθες ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τους παίκτες που θα αποτελέσουν την αποστολή της Εθνικής ενόψει των δύο αγώνων, στην οποία συμμετέχουν και οι παίκτες της Euroleague, η οποία έχει προσαρμόσει το πρόγραμμά της εκείνη την περίοδο. Ανάμεσα στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού ξεχωρίζει η επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο ελληνικό συγκρότημα, για πρώτη φορά μετά το 2023 και το τότε Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκτός έμειναν οι Φλιώνης και Κατσίβελης, λόγω τραυματισμού, καθώς και ο Μήτρου - Λονγκ.

Αναλυτικά οι παίκτες της αποστολής: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Κ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροβ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Νικολαΐδης, Πλώτας.