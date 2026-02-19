Παναθηναϊκός και Ηρακλής συμπλήρωσαν χθες την τετράδα
Eurokinissi Sports
Στα χθεσινά ματς, που ολοκλήρωσαν την προημιτελική φάση, Παναθηναϊκός και Ηρακλής πήραν εύκολα την πρόκριση, χωρίς να συναντήσουν προβλήματα από τους αντιπάλους τους.
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 101-71 του ΠΑΟΚ και παρέμεινε σε τροχιά υπεράσπισης του τίτλου. Παρόντος και του νεοαποκτηθέντος Χέιζ - Ντέιβις (16 πόντοι) οι «πράσινοι», στην πιο εντυπωσιακή τους εμφάνιση το τελευταίο διάστημα, πάτησαν «γκάζι» στο δεύτερο δεκάλεπτο και απέκτησαν σημαντική διαφορά μέχρι την ανάπαυλα (57-32). Στον ίδιο ρυθμό συνέχισαν και στην επανάληψη (82-47 στο 30'), εδραιώνοντας τη νίκη τους απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», που ουσιαστικά προέβαλε αντίσταση μόνο στην πρώτη περίοδο. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χολμς (21 π.), ενώ από τον ΠΑΟΚ διασώθηκε ο Tαϊρί (18 π.).
Στον άλλο χθεσινό προημιτελικό ο εντυπωσιακός Ηρακλής επικράτησε της Μυκόνου με το άνετο 93-65, και βρέθηκε στην τετράδα του Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ο «Γηραιός» επέβαλε από την αρχή τον ρυθμό του, «χτίζοντας» ευρύ προβάδισμα (21-6 στο 5'), που μάλιστα το διεύρυνε στη συνέχεια (28-14 στο 10', 54-29 ημίχρονο, 75-47 στο 30'). Κορυφαίος του Ηρακλή ήταν ο Φάντερμπερκ (24 π.), ενώ από τη Μύκονο ξεχώρισε ο Μουρ (19 π.).