ΜΠΑΣΚΕΤ - ΦΑΪΝΑΛ 8 ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Η ώρα των ημιτελικών

Eurokinissi Sports

Τα δύο απόλυτα φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου, ο κάτοχος του τίτλου Παναθηναϊκός και ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, το Μαρούσι, που έκανε την έκπληξη στα προημιτελικά, και ο Ηρακλής, που εντυπωσίασε, αποτελούν την τετράδα της ημιτελικής φάσης στο Φάιναλ 8 που διεξάγεται στο Ηράκλειο. Στους σημερινούς ημιτελικούς, που θα κρίνουν το ζευγάρι του τελικού, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με το Μαρούσι (17.00 - ΕΡΤ2 Σπορ) και ο Παναθηναϊκός με τον Ηρακλή (20.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Στα χθεσινά ματς, που ολοκλήρωσαν την προημιτελική φάση, Παναθηναϊκός και Ηρακλής πήραν εύκολα την πρόκριση, χωρίς να συναντήσουν προβλήματα από τους αντιπάλους τους.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 101-71 του ΠΑΟΚ και παρέμεινε σε τροχιά υπεράσπισης του τίτλου. Παρόντος και του νεοαποκτηθέντος Χέιζ - Ντέιβις (16 πόντοι) οι «πράσινοι», στην πιο εντυπωσιακή τους εμφάνιση το τελευταίο διάστημα, πάτησαν «γκάζι» στο δεύτερο δεκάλεπτο και απέκτησαν σημαντική διαφορά μέχρι την ανάπαυλα (57-32). Στον ίδιο ρυθμό συνέχισαν και στην επανάληψη (82-47 στο 30'), εδραιώνοντας τη νίκη τους απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», που ουσιαστικά προέβαλε αντίσταση μόνο στην πρώτη περίοδο. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χολμς (21 π.), ενώ από τον ΠΑΟΚ διασώθηκε ο Tαϊρί (18 π.).

Στον άλλο χθεσινό προημιτελικό ο εντυπωσιακός Ηρακλής επικράτησε της Μυκόνου με το άνετο 93-65, και βρέθηκε στην τετράδα του Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ο «Γηραιός» επέβαλε από την αρχή τον ρυθμό του, «χτίζοντας» ευρύ προβάδισμα (21-6 στο 5'), που μάλιστα το διεύρυνε στη συνέχεια (28-14 στο 10', 54-29 ημίχρονο, 75-47 στο 30'). Κορυφαίος του Ηρακλή ήταν ο Φάντερμπερκ (24 π.), ενώ από τη Μύκονο ξεχώρισε ο Μουρ (19 π.).