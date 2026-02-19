ΒΟΛΕΪ - CHALLENGE CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ιστορικό ραντεβού στο Μετς

Σε έναν ιστορικό αγώνα για το ελληνικό βόλεϊ, Παναθηναϊκός και Πανιώνιος δίνουν σήμερα στο κλειστό του Μετς το πρώτο ραντεβού τους για την ημιτελική φάση του Challenge Cup (17.30 - Cosmote Sport 9). Είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, που θα έχει έτσι σίγουρα εκπρόσωπο σε ευρωπαϊκό τελικό φέτος.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θέλουν να κάνουν την υπέρβαση και να βρεθούν στον τελικό της διοργάνωσης, και έτσι η καθεμιά επιδιώκει σήμερα το πρώτο βήμα, ενόψει της ρεβάνς που θα ακολουθήσει στη Νέα Σμύρνη. Εφαλτήριο στη σημερινή τους προσπάθεια αποτελεί η πολύ καλή παρουσία τους μέχρι τώρα στη διοργάνωση, που τους έφερε μέχρι την τετράδα, αλλά και στο πρωτάθλημα της Volleyleague, όπου ο μεν Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή με 50 βαθμούς, ο δε Πανιώνιος είναι 3ος με 39.