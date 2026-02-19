EUROPA LEAGUE

Για το πρώτο βήμα

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League επιδιώκουν να κάνουν σήμερα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, δίνοντας τους πρώτους τους αγώνες για τα πλέι οφ, μέσα από τα οποία θα προκύψουν οι άλλες 8 ομάδες που θα βρεθούν στον επόμενο γύρο, όπου - θυμίζουμε - έχουν ήδη προκριθεί οι 8 πρώτες ομάδες της League Phase.

Στα αποψινά πρώτα ματς οι δύο ελληνικές ομάδες είναι γηπεδούχοι, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την τσεχική Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (22.00 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 2) και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ισπανική Θέλτα στην Τούμπα (19.45 - Cosmote Sport 3).

Για την αντίδραση και τις απαντήσεις

Στον Παναθηναϊκό, πέρα από το θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα για τους «16», αναζητούν απόψε και ένα ψυχολογικό «βάλσαμο» μετά τις πρόσφατες αποτυχίες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ο τεχνικός των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ, στις δηλώσεις του μπροστά στο ματς παραδέχτηκε ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμα σε αναζήτηση ενός σταθερού πλάνου και περαιτέρω βελτίωσης, επεσήμανε ωστόσο πως η πρόκριση αποτελεί σημαντικό στόχο για τον σύλλογο. Το ευχάριστο για τον Ισπανό προπονητή είναι η επιστροφή στις κανονικές προπονήσεις για τους Τζούρισιτς, Κυριακόπουλο και Ινγκασον, που αναμένεται να μπουν στην αποστολή.

Να νικήσει και τις απουσίες

Να βρεθεί σε θέση ισχύος, ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία, θέλει και ο ΠΑΟΚ απόψε στην Τούμπα. Με καλή ψυχολογία αλλά σημαντικές ελλείψεις βασικών παικτών, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να βάλει βάσεις πρόκρισης. Ο τεχνικός του, Ραζβάν Λουτσέσκου, που δεν θα βρεθεί στον πάγκο λόγω τιμωρίας (αποβλήθηκε κόντρα στη Λιόν), αν και έκανε λόγο για καταπόνηση από τα συνεχόμενα ματς, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους παίκτες του. Εκτός πλάνων του Ρουμάνου τεχνικού βρίσκονται οι τραυματίες Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ και ο τιμωρημένος Γιακουμάκης.