Τετάρτη 18 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
CHAMPIONS LEAGUE
Ψάχνει τις βάσεις ο Ολυμπιακός

Υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα πλέι οφ

Επιδιώκοντας να βάλει από σήμερα ισχυρές βάσεις πρόκρισης στους «16» του Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (22.00 - Μega / Cosmote Sport 2) στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα πλέι οφ. Θυμίζουμε ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα προκύψουν οι 8 ομάδες που θα συμπληρώσουν τη φάση των «16», όπου έχουν ήδη προκριθεί οι πρώτες 8 της League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» και η γερμανική ομάδα θα τεθούν αντιμέτωποι για δεύτερη φορά στη φετινή διοργάνωση, μετά την αναμέτρησή τους στο πλαίσιο της League Phase, με νικητές τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο αποψινός αγώνας όμως θα γίνει με πολύ διαφορετικά δεδομένα, αφού και οι δύο «καίγονται» για τη συνέχειά τους στη διοργάνωση και θέλουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία την επόμενη βδομάδα. Εκτός των άλλων, ο Ολυμπιακός θέλει και να αφήσει πίσω του τη μέτρια εικόνα του τελευταίου διαστήματος στις εγχώριες διοργανώσεις, με νίκη και καλή εμφάνιση.

Μιλώντας για το αποψινό ματς ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έδειξε να θεωρεί οδηγό για τους παίκτες του την εμφάνισή τους στην προηγούμενη αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν. Τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει τα πράγματα το ίδιο καλά όπως σε εκείνο το ματς και να έχει την ίδια ένταση, ενώ στάθηκε και στην ευστοχία που χρειάζεται να έχουν οι παίκτες του, εξηγώντας ότι η διαρκής συγκέντρωση αποτελεί το κλειδί για να επιτευχθεί αυτό. Χαρακτήρισε τη Λεβερκούζεν ένα δυνατό και αξιόλογο σύνολο, με υψηλές βλέψεις στη διοργάνωση, ενώ εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν μυστικά μεταξύ των δύο αντιπάλων.

  • Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν τα ξαναλένε στα πλέι οφ του Champions League

    Eurokinissi

    Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν τα ξαναλένε στα πλέι οφ του Champions League
    Aλλα ματς της βραδιάς: Καραμπάγκ - Νιουκάστλ (19.45 - Cosmote Sport 3), Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00 - Cosmote 5), Mπόντο Γκλιμτ - Ιντερ (22.00 - Cosmote Sport 3).
    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
«Τελικός» πρόκρισης για τον Ολυμπιακό (28/1/2026)
Με εφαλτήριο το αήττητο η ΑΕΚ (2/10/2025)
Τα βλέμματα σε Παρίσι και Μόναχο (5/3/2025)
Δυνατές κόντρες σε Σκωτία και Ολλανδία (12/2/2025)
Πρεμιέρα των πλέι οφ με ντέρμπι στο Μάντσεστερ (11/2/2025)
«Λαβωμένος» απέναντι στο φαβορί (25/11/2020)

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 Ανετα ο Ολυμπιακός, έκπληξη από το Μαρούσι
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
 Να υπάρξει άμεση λύση για το γήπεδο Ηλιούπολης
 Διεύρυναν το αήττητο σερί τους οι «ερυθρόλευκες»
 Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ