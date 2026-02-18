CHAMPIONS LEAGUE

Ψάχνει τις βάσεις ο Ολυμπιακός

Επιδιώκοντας να βάλει από σήμερα ισχυρές βάσεις πρόκρισης στους «16» του Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (22.00 - Μega / Cosmote Sport 2) στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα πλέι οφ. Θυμίζουμε ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα προκύψουν οι 8 ομάδες που θα συμπληρώσουν τη φάση των «16», όπου έχουν ήδη προκριθεί οι πρώτες 8 της League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» και η γερμανική ομάδα θα τεθούν αντιμέτωποι για δεύτερη φορά στη φετινή διοργάνωση, μετά την αναμέτρησή τους στο πλαίσιο της League Phase, με νικητές τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο αποψινός αγώνας όμως θα γίνει με πολύ διαφορετικά δεδομένα, αφού και οι δύο «καίγονται» για τη συνέχειά τους στη διοργάνωση και θέλουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία την επόμενη βδομάδα. Εκτός των άλλων, ο Ολυμπιακός θέλει και να αφήσει πίσω του τη μέτρια εικόνα του τελευταίου διαστήματος στις εγχώριες διοργανώσεις, με νίκη και καλή εμφάνιση.

Μιλώντας για το αποψινό ματς ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έδειξε να θεωρεί οδηγό για τους παίκτες του την εμφάνισή τους στην προηγούμενη αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν. Τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει τα πράγματα το ίδιο καλά όπως σε εκείνο το ματς και να έχει την ίδια ένταση, ενώ στάθηκε και στην ευστοχία που χρειάζεται να έχουν οι παίκτες του, εξηγώντας ότι η διαρκής συγκέντρωση αποτελεί το κλειδί για να επιτευχθεί αυτό. Χαρακτήρισε τη Λεβερκούζεν ένα δυνατό και αξιόλογο σύνολο, με υψηλές βλέψεις στη διοργάνωση, ενώ εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν μυστικά μεταξύ των δύο αντιπάλων.