ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΦΩΤΟ

Στην άσβεστη μνήμη του πατέρα μου, οπαδού του ΚΚΕ, αγωνιστή της αντιδικτατορικής πάλης και καθημερινού αναγνώστη του «Ριζοσπάστη», ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΚΟΛΗ (φωτ.), που στις 15 Φλεβάρη 2026 συμπληρώθηκαν 19 χρόνια που έφυγε από τη ζωή, και της μητέρας μου, ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΗ, που στις 24 Γενάρη 2026 συμπληρώθηκαν 4 χρόνια που έφυγε από τη ζωή, προσφέρω 50 ευρώ στο Κόμμα μας, το ΚΚΕ.

Βαγγέλης Καρακόλης

***

ΦΩΤΟ

Συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα ΔΗΜΗΤΡΗ (Τζίμη) ΠΕΠΠΑ.

Με καταγωγή από αγροτική οικογένεια της Αρκαδίας, οργανώθηκε στο Κόμμα την περίοδο των σπουδών του στην Ιταλία. Υπήρξε για χρόνια μέλος του Κόμματος και μέχρι τέλους πιστός οπαδός του, φανατικός πολέμιος κάθε λογής οπορτουνιστών.

Αισιόδοξος - με το χαμόγελο αντιμετώπισε και τις τελευταίες δυσκολίες της υγείας του - με πίστη στη δύναμη της ταξικής πάλης, διεισδυτική κοινωνική ματιά και βαθιά αγάπη για τον απλό λαό.

Στη μνήμη του προσφέρουμε 120 ευρώ στο Κόμμα μέσω ΚΟΒ Φιλοθέης - Ψυχικού.

Αλεξάνδρα - Ιάσονας, Νίκος, Ελένη