ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Να υπάρξει άμεση λύση για το γήπεδο Ηλιούπολης

Με επιστολή διαμαρτυρίας γονείς παιδιών που αθλούνται στον ΓΣ Ηλιούπουλης ζητούν την παρέμβαση του δήμου Παύλου Mελά για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά δεκάδες παιδιά, μικροί αθλητές, που προπονούνται στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Ηλιούπολης.

Με την επιστολή τους οι γονείς καταγγέλλουν την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υποδομές του γηπέδου (Οδός Ιθάκης). «Μεγάλο τμήμα του στεγάστρου των κερκίδων έχει αποκολληθεί και χρειάζεται αντικατάσταση. Δεν είναι μόνο ότι μεγάλο μέρος των κερκίδων δεν στεγάζεται πλέον και είμαστε εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα, αλλά τίθεται και ζήτημα επικινδυνότητας του ίδιου του χώρου και των αθλούμενων. Επίσης το προστατευτικό δίχτυ πίσω από τις δύο εστίες έχει πέσει σχεδόν εξολοκλήρου και πρέπει να επισκευαστεί», αναφέρουν. Και σημειώνουν ότι τα παραπάνω αποτελούν τα πιο «κραυγαλέα», αυτά που φαίνονται δηλαδή διά γυμνού οφθαλμού.