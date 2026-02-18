ΤΕΝΙΣ - QATAR OPEN

Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Θετικά ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο διεθνές τουρνουά τένις Qater Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 33 στην παγκόσμια κατάταξη), καθώς στην πρεμιέρα επιβλήθηκε του Τυνήσιου Μοέζ Εσαργκί (Νο 139) με 2-0 σετ (4-6, 4-6), παίρνοντας την πρόκριση στους «16» του τουρνουά. Εκεί ο Ελληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη), με στόχο να ξεπεράσει το εμπόδιο του σπουδαίου αντιπάλου του και να βρεθεί στα προημιτελικά του τουρνουά. Αυτή είναι η 15η φορά που θα αναμετρηθούν οι δυο τους, με τον Μεντβέντεφ να έχει 10 νίκες έναντι 4 του Τσιτσιπά.