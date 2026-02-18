ΜΠΑΣΚΕΤ - ΦΑΪΝΑΛ 8 ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Ανετα ο Ολυμπιακός, έκπληξη από το Μαρούσι

Ο Ολυμπιακός και το Μαρούσι αποτελούν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Κυπέλλου, στο Φάιναλ 8 που διεξάγεται στο Ηράκλειο, μετά τις χθεσινές νίκες τους επί των ΑΕΚ και Αρη αντίστοιχα για τα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί διεξάγονται αύριο Πέμπτη.

Στο χθεσινό - βάσει ονομάτων - ντέρμπι ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να επιβληθεί της ΑΕΚ με 81-67, παραμένοντας στο κυνήγι του πρώτου τροπαίου της σεζόν. Απέναντι στη «λαβωμένη» από απουσίες «Ενωση» (Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους) οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν πλήρως από τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, όταν ανεβάζοντας ρυθμό απέκτησαν σημαντική διαφορά στο σκορ (23-12 στο 10', 46-24 ημίχρονο, 63-49 στο 30'), την οποία διατήρησαν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ΑΕΚ να βγάλει αντίδραση στην επανάληψη. Η χαρά της νίκης για τον Ολυμπιακό επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Βεζένκοφ με 17 πόντους και για την ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ με 15.

Στο άλλο χθεσινό ματς το Μαρούσι πέτυχε σπουδαία νίκη 87-80 επί του Αρη, και βρίσκεται στην τετράδα για πρώτη φορά μετά το 2009 και για δεύτερη στην Ιστορία του. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε τον έλεγχο και το προβάδισμα σε όλο το πρώτο μέρος (22-13 στο 10', 48-38 ημίχρονο), ωστόσο στο β' μέρος ο Αρης αντέδρασε και «ροκάνισε» τη διαφορά (64-58 στο 30'), με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ στην τέταρτη περίοδο (70-67). Με πρωταγωνιστή τον Καλαϊτζάκη (17 πόντοι), όμως, το Μαρούσι διατήρησε το προβάδισμα μέχρι τη λήξη. Από τον Αρη ξεχώρισε ο Μήτρου - Λονγκ με 12 πόντους.