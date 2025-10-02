CONFERENCE LEAGUE

Με εφαλτήριο το αήττητο η ΑΕΚ

Με εφαλτήριο το σπουδαίο αήττητο σερί 13 αγώνων που μετράει σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ΑΕΚ κάνει σήμερα πρεμιέρα στις υποχρεώσεις της στο Conference League αντιμετωπίζοντας την Τσέλιε στη Σλοβενία για την 1η αγωνιστική της League Phase (22.00 - Cosmote Sport 5).

Το ματς σηματοδοτεί την επιστροφή της «Ενωσης» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από απουσία ενός χρόνου και έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς είναι το πρώτο που θα δώσει η ΑΕΚ στο πλαίσιο του νέου τρόπου διεξαγωγής (League Phase).

Κόντρα στην Τσέλιε οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, με νίκη που θα τους δώσει ώθηση για την πορεία τους στο Conference League και παράλληλα θα διατηρήσει την ψυχολογία τους σε υψηλά επίπεδα. Στην ΑΕΚ επικρατεί αισιοδοξία για το αποψινό ματς, με τον τεχνικό της ομάδας Μάρκο Νίκολιτς πάντως να στέκεται στις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα και στην προσοχή που θα πρέπει να δείξουν οι παίκτες του απέναντι σε μια σημαντική και δυνατή αντίπαλο, όπως χαρακτήρισε την Τσέλιε. Ο Σέρβος τεχνικός είπε ακόμα ότι η ομάδα του θα πρέπει να παίξει έξυπνα προκειμένου να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει.

Στην αποστολή της ΑΕΚ που ταξίδεψε στη Σλοβενία συμμετέχει και ο Γκατσίνοβιτς, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ωστόσο παραμένουν τραυματίες και εκτός «μάχης» οι Ζίνι και Περέιρα.