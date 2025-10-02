Μετά τη νίκη στη Βιτόρια, δοκιμάζεται στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ για τη 2η αγωνιστική
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας για την εμφάνιση των παικτών του στην πρεμιέρα στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξαν, σε ένα απαιτητικό ματς όπως είπε, προκειμένου να έρθει η νίκη. Για την αποψινή αναμέτρηση τόνισε ότι πρόκειται για ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, στο οποίο η ομάδα του θα πρέπει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις, ξεπερνώντας και τις ιδιαιτερότητες της χρονικής περιόδου, που οι περισσότερες ομάδες δεν είναι πλήρως έτοιμες. Μιλώντας για τη Ρεάλ σημείωσε ότι όλοι γνωρίζουν τη δυναμική της ως σύνολο, ενώ αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Σέρτζιο Σκαριόλο στην τεχνική ηγεσία της, που - όπως είπε - προσφέρει μια νέα προπονητική φιλοσοφία. Τέλος, αποκάλυψε πως παρότι ο νεοαποκτηθείς Φρανκ Νιλικίνα έχει μπει άμεσα στο πνεύμα και στη φιλοσοφία της ομάδας, δεν θα χρησιμοποιηθεί σήμερα, με το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες να μετατίθεται για τον αγώνα με αντίπαλο το Μαρούσι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Basket League.