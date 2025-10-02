EUROLEAGUE

Συνεχίζει ... ισπανικά ο Ολυμπιακός

Εχοντας ξεκινήσει νικηφόρα στη νέα σεζόν της Εuroleague, ο Ολυμπιακός καλείται απόψε να αντεπεξέλθει σε δεύτερη συνεχόμενη αποστολή επί ισπανικού εδάφους, αυτήν τη φορά στη Μαδρίτη, με αντίπαλο τη Ρεάλ, για τη 2η αγωνιστική (21.45 - Novasports Prime). Μετά το σημαντικό «διπλό» στη Βιτόρια, 102-96 επί της Μπασκόνια, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν και δεύτερη νίκη, προκειμένου να ολοκληρώσουν ιδανικά την πρώτη βδομάδα διπλών υποχρεώσεων στη διοργάνωση.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας για την εμφάνιση των παικτών του στην πρεμιέρα στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξαν, σε ένα απαιτητικό ματς όπως είπε, προκειμένου να έρθει η νίκη. Για την αποψινή αναμέτρηση τόνισε ότι πρόκειται για ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, στο οποίο η ομάδα του θα πρέπει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις, ξεπερνώντας και τις ιδιαιτερότητες της χρονικής περιόδου, που οι περισσότερες ομάδες δεν είναι πλήρως έτοιμες. Μιλώντας για τη Ρεάλ σημείωσε ότι όλοι γνωρίζουν τη δυναμική της ως σύνολο, ενώ αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Σέρτζιο Σκαριόλο στην τεχνική ηγεσία της, που - όπως είπε - προσφέρει μια νέα προπονητική φιλοσοφία. Τέλος, αποκάλυψε πως παρότι ο νεοαποκτηθείς Φρανκ Νιλικίνα έχει μπει άμεσα στο πνεύμα και στη φιλοσοφία της ομάδας, δεν θα χρησιμοποιηθεί σήμερα, με το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες να μετατίθεται για τον αγώνα με αντίπαλο το Μαρούσι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Basket League.