EUROPA LEAGUE

Ο καθένας με τους λόγους του

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ψάχνουν τη νίκη απέναντι σε Ιγκλς και Θέλτα αντίστοιχα για τη 2η αγωνιστική της League Phase

Διαφορετικές αποστολές επιφυλάσσει για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «πράσινους» να υποδέχονται την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19.45 - Cosmote Sport 3) και τους Θεσσαλονικείς να δοκιμάζονται στην Ισπανία κόντρα στη Θέλτα (22.00 - Cosmote Sport 4 / ΑΝΤ1).

Κοινός στόχος των δύο ελληνικών ομάδων είναι η νίκη, προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση τους στη βαθμολογία της διοργάνωσης και να διατηρήσουν ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ανεβασμένος για να δώσει συνέχεια

Με τον αέρα της επιβλητικής νίκης του με 4-1 επί της Γιανγκ Μπόις στην πρεμιέρα του Europa League, αλλά και του πολύτιμου «διπλού» στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει στο μονοπάτι των επιτυχιών κόντρα στην Ιγκλς στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» επιδιώκουν τη νίκη ώστε να παραμείνουν ψηλά στη βαθμολογία, αλλά και να ανέβουν ψυχολογικά ακόμα περισσότερο ενόψει της συνέχειας.

Στο «τριφύλλι» επικρατεί αισιοδοξία ότι απόψε η ομάδα μπορεί να κάνει το 2 στα 2 στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, ώστε να μπορεί να ατενίζει με άλλο «βλέμμα» το μέλλον της στην διοργάνωση. Ο υπηρεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης, μίλησε για την ευθύνη των παικτών του προς την Ιστορία της ομάδας να πραγματοποιήσουν μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Χαρακτήρισε δύσκολο τον αποψινό αγώνα, τονίζοντας ότι αντίπαλος είναι μια αξιόλογη ομάδα, που πέρυσι κατέκτησε το Κύπελλο στην Ολλανδία και διαθέτει ένα ομοιογενές ρόστερ, με αρκετό ταλέντο. Και πρόσθεσε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να παρουσιαστούν με σοβαρότητα και έτοιμοι για τις συνθήκες του αγώνα.

Αμφίβολη απόψε είναι η συμμετοχή του Ντέσερς για τον Παναθηναϊκό, ενώ παραμένει απών ο τραυματίας Πελίστρι.

Τεστ δυνάμεων και χαρακτήρα





Eurokinissi

Σε μία από τις πιο δύσκολες αποστολές του στη League Phase καλείται να αντεπεξέλθει ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζοντας τη Θέλτα στην Ισπανία. Κόντρα σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει το θετικό αποτέλεσμα, ειδικά μετά το εντός έδρας στραβοπάτημα της πρεμιέρας (0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ), προκειμένου να μη μείνει από νωρίς χαμηλά στη βαθμολογία, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους, ώστε να αφήσει πίσω του τις πρόσφατες βαθμολογικές απώλειες στο πρωτάθλημα, ενόψει μάλιστα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Για ένα διαφορετικό ματς, με τις δικές του ιδιαιτερότητες, μίλησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, χαρακτηρίζοντας τη Θέλτα μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης. Ωστόσο ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι παίκτες του μπορούν να αντεπεξέλθουν στην πίεση και να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα σήμερα, προκειμένου να «γυρίσουν το κουμπί».

Πλην του τραυματία Πέλκα, ο Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα απουσιών.