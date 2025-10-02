Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ψάχνουν τη νίκη απέναντι σε Ιγκλς και Θέλτα αντίστοιχα για τη 2η αγωνιστική της League Phase
Κοινός στόχος των δύο ελληνικών ομάδων είναι η νίκη, προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση τους στη βαθμολογία της διοργάνωσης και να διατηρήσουν ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση.
Με τον αέρα της επιβλητικής νίκης του με 4-1 επί της Γιανγκ Μπόις στην πρεμιέρα του Europa League, αλλά και του πολύτιμου «διπλού» στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει στο μονοπάτι των επιτυχιών κόντρα στην Ιγκλς στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» επιδιώκουν τη νίκη ώστε να παραμείνουν ψηλά στη βαθμολογία, αλλά και να ανέβουν ψυχολογικά ακόμα περισσότερο ενόψει της συνέχειας.
Στο «τριφύλλι» επικρατεί αισιοδοξία ότι απόψε η ομάδα μπορεί να κάνει το 2 στα 2 στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, ώστε να μπορεί να ατενίζει με άλλο «βλέμμα» το μέλλον της στην διοργάνωση. Ο υπηρεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης, μίλησε για την ευθύνη των παικτών του προς την Ιστορία της ομάδας να πραγματοποιήσουν μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Χαρακτήρισε δύσκολο τον αποψινό αγώνα, τονίζοντας ότι αντίπαλος είναι μια αξιόλογη ομάδα, που πέρυσι κατέκτησε το Κύπελλο στην Ολλανδία και διαθέτει ένα ομοιογενές ρόστερ, με αρκετό ταλέντο. Και πρόσθεσε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να παρουσιαστούν με σοβαρότητα και έτοιμοι για τις συνθήκες του αγώνα.
Αμφίβολη απόψε είναι η συμμετοχή του Ντέσερς για τον Παναθηναϊκό, ενώ παραμένει απών ο τραυματίας Πελίστρι.
Eurokinissi
Για ένα διαφορετικό ματς, με τις δικές του ιδιαιτερότητες, μίλησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, χαρακτηρίζοντας τη Θέλτα μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης. Ωστόσο ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι παίκτες του μπορούν να αντεπεξέλθουν στην πίεση και να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα σήμερα, προκειμένου να «γυρίσουν το κουμπί».
Πλην του τραυματία Πέλκα, ο Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα απουσιών.
Eurokinissi