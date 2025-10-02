ΠΟΛΟ - SUPER CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κρίνεται ο πρώτος τίτλος στο Παλαιό Φάληρο

Ο πρώτος τίτλος της νέας σεζόν στον χώρο του εγχώριου γυναικείου πόλο κρίνεται σήμερα, στο Ρέστειο Κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, με τη διεξαγωγή του τελικού του Super Cup (19.00 - ΕΡΤ2). Αναμετρούνται η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη και ο Κυπελλούχος Ολυμπιακός, που είναι και φέτος τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση των εγχώριων τίτλων και δίνουν το πρώτο τους ραντεβού για τη νέα σεζόν.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι η Βουλιαγμένη κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 12 χρόνια, επικρατώντας 3-2 του Ολυμπιακού στη σειρά των τελικών. Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το Κύπελλο, νικώντας 12-10 τον ΝΟΒ στον τελικό της διοργάνωσης, στον Βόλο.

Μαθαίνει αντιπάλους η Εθνική γυναικών

Τους αντιπάλους της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών, που θα διεξαχθεί στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας από 26 Γενάρη μέχρι 5 Φλεβάρη 2026, θα μάθει σήμερα η Εθνική ομάδα, μέσα από την κλήρωση που θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία στη διοργανώτρια πόλη.

Στη διοργάνωση θα πάρουν μέρος 16 ομάδες, που θα χωριστούν σε 4 ομίλους με 4 ομάδες έκαστος. Ενόψει της κλήρωσης οι ομάδες έχουν χωριστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και η Ελλάδα βρίσκεται στο 1ο, μαζί με Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία.