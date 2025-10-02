ΒASKET LEAGUE

Πέρασε η αύξηση των ξένων παικτών

Στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών που μπορεί να δηλώσει η κάθε ομάδα προχώρησε ο ΕΣΑΚΕ, κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν της Basket League το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Πλέον η κάθε ομάδα θα μπορεί να έχει στη λίστα της μέχρι 8 ξένους, ωστόσο σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή ο αριθμός που θα μπορεί να δηλωθεί στη 12άδα για κάθε αγώνα παραμένει 6. Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα οι ομάδες της Basket League επιτρεπόταν να διαθέτουν στο ρόστερ τους μέχρι 7 ξένους. Να σημειωθεί επίσης ότι ο ΕΣΑΚΕ ανέβασε και την τιμή του παράβολου για τη δήλωση 8ου ξένου, στα 20.000 ευρώ, από 5.000 ευρώ όπως ίσχυε για τον 7ο μέχρι πέρυσι.

Τα νέα δεδομένα ευνοούν φυσικά τα δύο φαβορί του πρωταθλήματος, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αφού αυτήν τη στιγμή είναι οι μόνες ομάδες του πρωταθλήματος που διαθέτουν 9 ξένους η καθεμιά, λόγω και των υποχρεώσεών τους στη Euroleague. Σημειωτέον, ο Σύνδεσμος Παικτών Μπάσκετ (ΠΣΑΚ) τα τελευταία χρόνια έχει εκφράσει τη διαφωνία του στο να υπάρξει νέα αύξηση των ξένων παικτών στις λίστες των ομάδων.

Από τον ΕΣΑΚΕ ψηφίστηκε επίσης αύξηση αποδοχών της τάξης του 20% στις αμοιβές των διαιτητών, με τις ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να διαφωνούν με το ποσοστό και να προτείνουν μικρότερο. Τελικά πέρασε η πρόταση για 20%, με ψήφους 11-2.