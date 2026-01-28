Στην Ολλανδία με αντίπαλο τον Αγιαξ για το φινάλε της League Phase
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο τους τρεις βαθμούς ώστε να καταλάβουν μια θέση στην πρώτη 24άδα, που δίνει συμμετοχή στα πλέι οφ για πρόκριση στους «16». Η σημαντική νίκη επί της Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την προηγούμενη αγωνιστική έχει ήδη φέρει τον Ολυμπιακό 24ο, με 8 βαθμούς, και θα διατηρηθεί εκεί ό,τι κι αν γίνει εφόσον πάρει «διπλό» απόψε, ενώ σε κάποια σενάρια ίσως αποδειχθεί αρκετή και η ισοπαλία, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός αποτελεσμάτων υπέρ των πρωταθλητών Ελλάδας.
Για τη νίκη «καίγεται» και ο γηπεδούχος Αγιαξ, που προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες χάρη στις οποίες αναπτέρωσε τις ελπίδες του για 24άδα και τώρα είναι 32ος με 6 βαθμούς.
Στον Ολυμπιακό επικρατεί αισιοδοξία για θετική έκβαση της αποστολής και επίτευξη του στόχου της πρόκρισης, ωστόσο δεν λείπουν τα αγωνιστικά προβλήματα για τον τεχνικό της ομάδας Χοσέ Μεντελίμπαρ, ο οποίος δεν έχει στη διάθεσή του τον Γιάρεμτσουκ, καθώς ο Ουκρανός επιθετικός έμεινε στην Αθήνα λόγω προβλημάτων στη γάμπα.
Τα άλλα αποψινά ματς (22.00): Αρσεναλ - Καϊράτ, Μονακό - Γιουβέντους (Cosmote Sport 9), Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπόντο Γκλιμτ, Μπαρτσελόνα - Κοπεγχάγη, Λεβερκούζεν - Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 4), Ντόρτμουντ - Ιντερ, Κλαμπ Μπριζ - Μαρσέιγ, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Τότεναμ, Λίβερπουλ - Καραμπάγκ, Μάντσεστερ Σίτι - Γαλατασαράι, Νάπολι - Τσέλσι (Cosmote Sport 3), Πάφος - Σλάβια Πράγας (Cosmote Sport 8), Παρί Σεν Ζερμέν - Νιουκάστλ (Cosmote Sport 5), Αϊντχόφεν - Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 7), Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Αταλάντα.