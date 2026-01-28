CHAMPIONS LEAGUE

«Τελικός» πρόκρισης για τον Ολυμπιακό

Τη νίκη που θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της παρουσίας του στο φετινό Champions League ψάχνει ο Ολυμπιακός απόψε στην «Amsterdam Arena», όπου αντιμετωπίζει τον Αγιαξ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase (22.00 - Mega / Cosmote Sport 2).

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο τους τρεις βαθμούς ώστε να καταλάβουν μια θέση στην πρώτη 24άδα, που δίνει συμμετοχή στα πλέι οφ για πρόκριση στους «16». Η σημαντική νίκη επί της Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την προηγούμενη αγωνιστική έχει ήδη φέρει τον Ολυμπιακό 24ο, με 8 βαθμούς, και θα διατηρηθεί εκεί ό,τι κι αν γίνει εφόσον πάρει «διπλό» απόψε, ενώ σε κάποια σενάρια ίσως αποδειχθεί αρκετή και η ισοπαλία, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός αποτελεσμάτων υπέρ των πρωταθλητών Ελλάδας.

Για τη νίκη «καίγεται» και ο γηπεδούχος Αγιαξ, που προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες χάρη στις οποίες αναπτέρωσε τις ελπίδες του για 24άδα και τώρα είναι 32ος με 6 βαθμούς.

Στον Ολυμπιακό επικρατεί αισιοδοξία για θετική έκβαση της αποστολής και επίτευξη του στόχου της πρόκρισης, ωστόσο δεν λείπουν τα αγωνιστικά προβλήματα για τον τεχνικό της ομάδας Χοσέ Μεντελίμπαρ, ο οποίος δεν έχει στη διάθεσή του τον Γιάρεμτσουκ, καθώς ο Ουκρανός επιθετικός έμεινε στην Αθήνα λόγω προβλημάτων στη γάμπα.

Τα άλλα αποψινά ματς (22.00): Αρσεναλ - Καϊράτ, Μονακό - Γιουβέντους (Cosmote Sport 9), Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπόντο Γκλιμτ, Μπαρτσελόνα - Κοπεγχάγη, Λεβερκούζεν - Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 4), Ντόρτμουντ - Ιντερ, Κλαμπ Μπριζ - Μαρσέιγ, Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Τότεναμ, Λίβερπουλ - Καραμπάγκ, Μάντσεστερ Σίτι - Γαλατασαράι, Νάπολι - Τσέλσι (Cosmote Sport 3), Πάφος - Σλάβια Πράγας (Cosmote Sport 8), Παρί Σεν Ζερμέν - Νιουκάστλ (Cosmote Sport 5), Αϊντχόφεν - Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 7), Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Αταλάντα.