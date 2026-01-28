ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Εύκολο 2 στα 2 για την Εθνική

Συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έφτασε στη 2η νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Φουντσάλ της Πορτογαλίας, επικρατώντας 23-5 της Γαλλίας για τη 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου. Η Εθνική «κλείδωσε» την πρωτιά στον όμιλο, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της α' φάσης, και ενόψει της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής, στο ματς με αντίπαλο τη Γερμανία αύριο Πέμπτη (15.45) στόχος της ελληνικής ομάδας είναι να κάνει το 3 στα 3, που θα την οδηγήσει στον όμιλο της β' φάσης με το απόλυτο των βαθμών.

Στο χθεσινό ματς η Εθνική, με τον αέρα της επιβλητικής νίκης επί της Σλοβακίας στην πρεμιέρα, δεν συνάντησε προβλήματα ούτε απέναντι στις Γαλλίδες και έφτασε άνετα στην τελική επικράτηση. Με πρωταγωνίστρια στην επίθεση την Ελευθερία Πλευρίτου η Ελλάδα προηγήθηκε με 4-1 στα μέσα της πρώτης περιόδου, ενώ έκλεισε το ημίχρονο με το σκορ στο 14-4 και τη Γαλλία να αδυνατεί να βγάλει αντίδραση. Το β' μέρος αποτέλεσε τυπική διαδικασία, με τα κορίτσια της Εθνικής να συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό και να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 14-4, 20-4, 23-5.

Ελλάδα: Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη.

Γαλλία: Λεφέμπρ, Αντρές, Μπουγκαραρά, Μπουλουμπακσί, Μπενλεκμπίρ, Ντι Φραϊά, Ερτό, Βερνού, Κίλικ-Πεγκουριέ, Ρασπό, Ντουφλό, Σερεσέ, Μπουρλέ, Πορτό.