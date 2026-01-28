ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Πρόγραμμα άθλησης για όλους από τη Διεύθυνση Παιδείας και Αθλητισμού

Ξεκίνησε και θα υλοποιείται έως τις 31 Ιούλη στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Πρόγραμμα άθλησης για όλους υλοποιεί έως τις 31 Ιούλη το Τμήμα Αθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού του δήμου Πατρέων, με τα προγράμματα «Ασκηση Ενηλίκων» και «Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές και ΣΕΦΑΑ».

Οι δύο δράσεις πραγματοποιούνται στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο με τον εξής προγραμματισμό:

Κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη 3 μ.μ. - 6 μ.μ. και Παρασκευή 3 μ.μ. - 5 μ.μ. προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές και ΣΕΦΑΑ.

Κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη 9 π.μ. - 1 μ.μ. και Παρασκευή 11 π.μ. - 2 μ.μ. άσκηση ενηλίκων στην αίθουσα γυμναστικής του Σταδίου.

Κάθε Τετάρτη 7 μ.μ. - 8 μ.μ., Τρίτη και Παρασκευή 6 μ.μ. - 9 μ.μ. άσκηση ενηλίκων στην αίθουσα γυμναστικής του Σταδίου.

Το οργανωτικό πλαίσιο υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων ορίζει αντίτιμο συμμετοχής 5 ευρώ μηνιαίως ανά άτομο / αθλούμενο, το οποίο είναι προαπαιτούμενο βάσει του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α'/29-04-2013).