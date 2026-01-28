Τετάρτη 28 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Πρόγραμμα άθλησης για όλους από τη Διεύθυνση Παιδείας και Αθλητισμού

Ξεκίνησε και θα υλοποιείται έως τις 31 Ιούλη στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Πρόγραμμα άθλησης για όλους υλοποιεί έως τις 31 Ιούλη το Τμήμα Αθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού του δήμου Πατρέων, με τα προγράμματα «Ασκηση Ενηλίκων» και «Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές και ΣΕΦΑΑ».

Οι δύο δράσεις πραγματοποιούνται στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο με τον εξής προγραμματισμό:

  • Κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη 3 μ.μ. - 6 μ.μ. και Παρασκευή 3 μ.μ. - 5 μ.μ. προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές και ΣΕΦΑΑ.
  • Κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη 9 π.μ. - 1 μ.μ. και Παρασκευή 11 π.μ. - 2 μ.μ. άσκηση ενηλίκων στην αίθουσα γυμναστικής του Σταδίου.
  • Κάθε Τετάρτη 7 μ.μ. - 8 μ.μ., Τρίτη και Παρασκευή 6 μ.μ. - 9 μ.μ. άσκηση ενηλίκων στην αίθουσα γυμναστικής του Σταδίου.

Το οργανωτικό πλαίσιο υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων ορίζει αντίτιμο συμμετοχής 5 ευρώ μηνιαίως ανά άτομο / αθλούμενο, το οποίο είναι προαπαιτούμενο βάσει του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α'/29-04-2013).

    

Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
