FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Να ανοίξει τον δρόμο θέλει η ΑΕΚ

Ισχυρές βάσεις πρόκρισης στα προημιτελικά του FIBA Champions League θέλει να βάλει από σήμερα η ΑΕΚ, υποδεχόμενη την Αλμπα Βερολίνου στη «Sunel Arena» για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου της φάσης των «16» (19.00 - Cosmote Sport 4).

Η «Ενωση» προέρχεται από τη νίκη επί της Καρδίτσας στο ίδιο γήπεδο για την πρεμιέρα της φάσης των «16», και στο δεύτερο συνεχόμενο ματς στο σπίτι της θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα και να κάνει το 2 στα 2, ώστε να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης στην οκτάδα αλλά και να αποκτήσει πλεονέκτημα για την πρωτιά (ενόψει και των ζευγαριών στα προημιτελικά) έναντι της γερμανικής ομάδας, που είναι η βασική της αντίπαλος.

Στις δηλώσεις του μπροστά στο ματς ο Ντράγκαν Σάκοτα έκανε λόγο για μια απαιτητική αναμέτρηση, κόντρα σε μια αντίπαλο δύσκολη, έμπειρη και υψηλού επιπέδου. Μετά και τις αποθεραπείες των Μπράουν και Κατσίβελη, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών.