ΕUROPA LEAGUE

Πολύνεκρο δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Το βαν που τους μετέφερε στη Λιόν ενεπλάκη σε τροχαίο στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα 7 νεκρούς | Συλλυπητήρια από το ΚΚΕ

Σε πολύνεκρη τραγωδία κατέληξε το οδικό ταξίδι φιλάθλων του ΠΑΟΚ προς τη Γαλλία, ενόψει του αγώνα του «Δικεφάλου του Βορρά» με τη Λιόν αύριο Πέμπτη για τη League Phase του Europa League. Βαν που μετέφερε τους 10 φιλάθλους ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα οι 7 να χάσουν τη ζωή τους και οι άλλοι 3 να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στη ρουμανική πόλη Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της Ρουμανίας, και όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, τραβηγμένο από φορτηγό που κινούνταν στον ίδιο δρόμο, το βαν των φιλάθλων του ΠΑΟΚ έκανε προσπέραση περνώντας στο αντίθετο ρεύμα, με τον οδηγό - για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία - να μην καταφέρνει να το επαναφέρει στη λωρίδα του. Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί σφοδρά πλαγιομετωπικά με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με τραγική κατάληξη.

Το βαν των φιλάθλων του ΠΑΟΚ ξεκίνησε από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, περιοχή από την οποία φέρονται να είναι και οι περισσότεροι επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες των ρουμανικών ΜΜΕ, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 - E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, που ωστόσο θεωρείται καρμανιόλα, με αρκετά δυστυχήματα να σημειώνονται κάθε χρόνο, πολλά εκ των οποίων θανατηφόρα. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η επιλογή του συγκεκριμένου δρομολογίου (μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας) από το βαν των φιλάθλων του ΠΑΟΚ έγινε προκειμένου να κινηθούν σε χώρες εντός Σέγκεν και να αποφευχθεί η ίσως πολύωρη αναμονή στα σύνορα, σε σχέση με το σαφώς μικρότερης διάρκειας χρονικά δρομολόγιο μέσω Β. Μακεδονίας - Σερβίας - Κροατίας - Σλοβενίας.

Μέχρι αργά το απόγευμα βρισκόταν σε εξέλιξη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την ελληνική κυβέρνηση η επιχείρηση επαναπατρισμού των τραυματιών και των σορών των νεκρών, αλλά και η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ για τον ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη φορά που ο σύλλογος συγκλονίζεται από πολύνεκρο τροχαίο με φιλάθλους του. Είχε προηγηθεί αντίστοιχο περιστατικό στα Τέμπη το 1999, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 6 φίλαθλοι οι οποίοι γυρνούσαν στη Θεσσαλονίκη μετά από αγώνα στην Αθήνα.

Συλλυπητήρια από το ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας στη Γαλλία, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Επίσης, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.