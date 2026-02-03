ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Πρόσω ολοταχώς» για τελικό

Eurokinissi

Με εφαλτήριο την αήττητη πορεία της μέχρι τώρα στη διοργάνωση, η Εθνική πόλο γυναικών θέλει σήμερα να σφραγίσει την πρόκρισή της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μαδέιρα, αντιμετωπίζοντας την Ουγγαρία στον έναν από τους δύο ημιτελικούς (19.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Η ελληνική ομάδα, συνεχίζοντας την επιβλητική της πορεία, μετέτρεψε σε ...προπόνηση και τον προημιτελικό κόντρα στην Κροατία, την οποία νίκησε με το ευρύ 23-6 και «τσέκαρε» το εισιτήριο για την τετράδα. Με τον αέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας και Κυπελλούχου κόσμου, οι βλέψεις της Εθνικής φτάνουν μέχρι την κατάκτηση και του τίτλου στην Ευρώπη, θέλοντας να δώσει συνέχεια στο σερί των «χρυσών» επιτυχιών της περασμένης χρονιάς. Η δε πορεία της μέχρι τώρα στη διοργάνωση αφήνει πολλές υποσχέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Παρότι κόντρα στην ισχυρή Ουγγαρία σήμερα ο πήχης της δυσκολίας ανεβαίνει κατακόρυφα για τα κορίτσια της Εθνικής, στην ομάδα επικρατεί αισιοδοξία για συνέχιση των επιτυχιών. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες των παικτριών του ότι μπορούν να βρεθούν στον τελικό, αν και δεν έκρυψε και τα παράπονά του για κάποια αβίαστα λάθη κόντρα στην Κροατία. Ο Ελληνας τεχνικός έδειξε να θεωρεί κλειδί για την απόδοση της Εθνικής την προσήλωση στα αμυντικά καθήκοντα.

Στον άλλο ημιτελικό κοντράρονται Ολλανδία και Ιταλία (21.15).

Συνέχισε το ...πάρτι

Κόντρα στην Κροατία η Εθνική επιβεβαίωσε πλήρως το ρόλο του απόλυτου φαβορί της αναμέτρησης, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στις αντιπάλους της. Ξεκινώντας επιβλητικά το ελληνικό συγκρότημα προηγήθηκε 5-0 στο πρώτο οκτάλεπτο, ενώ έκλεισε το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 11-2. Η καταιγιστική εμφάνιση της Ελλάδας συνεχίστηκε και στο β' μέρος, με τις παίκτριες της Εθνικής να διευρύνουν το προβάδισμά τους έχοντας ως κορυφαία σκόρερ την Β. Πλευρίτου με 6 γκολ.