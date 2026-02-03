SUPER LEAGUE

Χωρίς νικητή αλλά με ... φωνές το ντέρμπι

Eurokinissi Sports

Με το ντέρμπι κορυφής στη Νέα Φιλαδέλφεια να στερείται νικητή αλλά όχι παράπονα, και τον αγώνα στην Τούμπα να στιγματίζεται από το πένθος, το πρωτάθλημα της Super League συνεχίστηκε με τη 19η αγωνιστική.

Η αγωνιστική αυτή πραγματοποιήθηκε στη βαριά σκιά του πρόωρου χαμού των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται στον αγώνα στην Τούμπα, ενώ σε όλα τα γήπεδα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και αναρτήθηκαν πανό συμπαράστασης. Επίσης αναρτήθηκαν σε αρκετά γήπεδα πανό καταδίκης του εργοδοτικού εγκλήματος στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε στον θάνατο 5 εργάτριες. Στα αμιγώς αγωνιστικά, με σημαντικές νίκες συνέχισαν Λεβαδειακός, Αρης και ΟΦΗ, ενώ νέα βαθμολογική ανάσα πήρε η ΑΕΛ στη μάχη της παραμονής.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, στην «Allwyn Arena», ΑΕΚ και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που διατηρεί την «Ενωση» στην κορυφή αλλά και τις βλέψεις των «ερυθρολεύκων» προς αυτήν, καθώς έχουν αγώνα λιγότερο. Το ματς ήταν μοιρασμένο, με αρκετή ένταση, κάποιες καλές στιγμές εκατέρωθεν και τους δύο τερματοφύλακες, Στρακόσια και Τζολάκη, να κάνουν σημαντικές επεμβάσεις. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος επιθετικά στο πρώτο μέρος, αλλά ήταν η ΑΕΚ που βρήκε το γκολ, νωρίς στο β' μέρος με τον Βάργκα (59'), και είχε τον έλεγχο του αγώνα. Στο φινάλε των καθυστερήσεων, ωστόσο, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με εύστοχο πέναλτι του Ταρεμί (106'). Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται έντονα για τη διαιτησία του Ολλανδού Μάκελι, ενώ παράπονα εξέφρασε και ο Ολυμπιακός. Επίσης υπήρξαν βαριές δηλώσεις και αλληλοκατηγορίες μελών των διοικήσεων των δύο ΠΑΕ, καθώς και ανακοινώσεις εκατέρωθεν.