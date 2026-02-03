Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Για το ισχυρό βήμα η ΑΕΚ

Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του FIBA Champions League θέλει να κάνει σήμερα η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας την Τόφας στην Τουρκία για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της φάσης των «16» (19.00 - Cosmote Sport 4).

Η «Ενωση» προέρχεται από σπουδαία νίκη επί της Αλμπα Βερολίνου, ενώ παραμένει αήττητη με 2 στα 2 στη φάση των «16». Σήμερα, στην πρώτη της αναμέτρηση εκτός έδρας, θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της, να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου και να ενισχύσει τις πιθανότητές της να κατακτήσει την πρωτιά, που θα παίξει τον ρόλο της στις διασταυρώσεις στους «8».

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κατσίβελη σήμερα για την ΑΕΚ.

  • Στο άλλο ματς της 3ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου η Καρδίτσα φιλοξενείται στο Βερολίνο από την Αλμπα αύριο (21.00 - Cosmote Sport 4).
  • Η βαθμολογία: ΑΕΚ 4 (2-0), Αλμπα Βερολίνου 3 (1-1), Τόφας 3 (1-1), Καρδίτσα 2 (0-2).
    

