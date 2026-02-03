Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΝΙΣ - OPEN ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ιστορικός τίτλος για τον Αλκαράθ

Την ανερχόμενη κυριαρχία του στον χώρο του διεθνούς τένις επιβεβαίωσε ο Κάρλος Αλκαράθ, που κατέκτησε τον τίτλο στο Αυστραλιανό Open, νικώντας τον σπουδαίο Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-1 σετ στον τελικό (2-6, 6-2, 6-3, 7-5). Πρόκειται για ιστορική επιτυχία για τον Ισπανό, καθώς έγινε ο νεότερος τενίστας που έχει επικρατήσει και στα 4 τουρνουά Grand Slam (Aυστραλιανό Open, Γουίμπλεντον, Ρολάν Γκαρός, Αμερικανικό Open). Ο Αλκαράθ μετράει πλέον 7 τίτλους σε αυτό το επίπεδο και μάλιστα σε 8 παρουσίες σε τελικούς, έχοντας ηττηθεί μόνο στο περσινό Γουίμπλεντον.

Στο αντίστοιχο τουρνουά των γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Ελενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, η οποία στον τελικό επικράτησε της Λευκορωσίδας Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-4), κατακτώντας τον δεύτερο τίτλο Grand Slam στην καριέρα της.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
