EUROLEAGUE

Σε δύσκολες αποστολές οι «αιώνιοι»

Με δύσκολες αποστολές ανοίγουν σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μία ακόμα σούπερ βδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη Euroleague, αρχικά στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής.

Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέναντι στην Ντουμπάι, θέλοντας να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο τους σερί των τελευταίων αγωνιστικών και να εδραιωθούν στις πρώτες θέσεις. Ο Ολυμπιακός με 5 στα 5 έχει εκτοξευτεί 2ος (16-8) και μάλιστα με αγώνα λιγότερο, και σήμερα ψάχνει τη νίκη προκειμένου να ισχυροποιήσει τη θέση του στην τετράδα, ενώ η Ντουμπάι θέλει να διατηρήσει τις ελπίδες της για είσοδο στη δεκάδα (13η με 11-14).

Δύσκολο τεστ περιμένει και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όπου αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης και ψάχνει αντίδραση για την ήττα από τον Αρη στο πρωτάθλημα, αλλά και να βελτιωθεί το κλίμα για την ομάδα. Οι «πράσινοι» με νίκη θα διατηρήσουν τις ελπίδες τους για είσοδο στην τετράδα, από 8οι που είναι αυτήν τη στιγμή (15-10). Να ισχυροποιήσει τη θέση της ψηλά θέλει και η Ρεάλ, η οποία προς το παρόν βρίσκεται στις ισοβαθμίες της 4ης θέσης με 16-8.