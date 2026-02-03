BASKET LEAGUE

Αρης ... από τα παλιά

Τη μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι τώρα στη φετινή Basket League έκανε ο Αρης, νικώντας 102-95 τον Παναθηναϊκό στην παράταση (87-87 η κανονική διάρκεια) στο Αλεξάνδρειο για τη 16η αγωνιστική, σε ένα ματς συναρπαστικό και με πολλή ένταση. Οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης πήραν σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια, ενώ από την άλλη μειώθηκαν δραστικά οι ελπίδες των «πρασίνων» για πρωτιά στην κανονική περίοδο και παράλληλα εντάθηκε το κλίμα εσωστρέφειας στο «τριφύλλι».

Την αήττητη πορεία του συνέχισε ο Ολυμπιακός, που επιβλήθηκε 94-71 του Περιστερίου και αύξησε τη διαφορά του στην κορυφή. Στα αξιοσημείωτα και η σημαντική νίκη του Πανιωνίου στο ντέρμπι ουραγών, 105-97 το Μαρούσι στον Αγιο Θωμά. «Καθαρίζοντας» στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ νίκησε 96-83 τον Κολοσσό Ρόδου, ενώ στην πρώτη οκτάδα εδραιώθηκε ο Ηρακλής μετά τη νίκη του με 96-73 επί της Καρδίτσας 96-73. Αναβλήθηκε ο αγώνας ΠΑΟΚ - Μύκονος.