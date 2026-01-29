FIBA CHAMPIONS LEAGUE

«Μίλησε» στο τέλος η ΑΕΚ

Γερές βάσεις πρόκρισης στα προημιτελικά του FIBA Champions League έβαλε η ΑΕΚ, χάρη στη χθεσινή της νίκη με 88-80 επί της Αλμπα Βερολίνου στη «Sunel Arena» για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου της φάσης των «16». Η «Ενωση» έκανε το 2 στα 2, ενώ απέκτησε και πλεονέκτημα έναντι της Αλμπα για την πρωτιά στον όμιλο.

Η γερμανική ομάδα έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, καθώς εκμεταλλευόμενη τα λάθη των γηπεδούχων και ελέγχοντας τα ριμπάουντ διατηρούσε το προβάδισμα για τρεις περιόδους, φτάνοντάς και στο +11 (54-65 στο 28'). Στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως, η αισθητή βελτίωση της ΑΕΚ και τα κρίσιμα καλάθια του Χαραλαμπόπουλου (10 πόντοι) και του κορυφαίου της χθες Μπάρτλεϊ (26 πόντοι) έφεραν τη νίκη.

Στο άλλο ματς της 2ης αγωνιστικής του ομίλου η Καρδίτσα υπέστη εντός έδρας ήττα 93-79 από την Τόφας.