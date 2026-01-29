Πέμπτη 29 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του πατέρα του συντρόφου Αργύρη. Στη μνήμη του προσφέρουμε 175 ευρώ, για την οικονομική ενίσχυση του Κόμματος προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου, οι σύντροφοι της ΚΟΒ Τροφίμων Κέντρου Θριασίου.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Το μαύρο σκέπασε τα ασπρόμαυρα
 Αποστολές σε βαριά σκιά
 ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΩΝ
 Δοκιμάζεται το σερί για τον Ολυμπιακό
 Για το απόλυτο η Εθνική
 «Μίλησε» στο τέλος η ΑΕΚ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ