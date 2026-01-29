ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του πατέρα του συντρόφου Αργύρη. Στη μνήμη του προσφέρουμε 175 ευρώ, για την οικονομική ενίσχυση του Κόμματος προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου, οι σύντροφοι της ΚΟΒ Τροφίμων Κέντρου Θριασίου.