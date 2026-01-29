ΠΑΟΚ

Το μαύρο σκέπασε τα ασπρόμαυρα

Eurokinissi Sports

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, για τον χαμό 7 φιλάθλων της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα προχθές Τρίτη στη Ρουμανία, κατά το οποίο τραυματίστηκαν άλλοι 3. Οι 10 φίλαθλοι, όλοι νεαρής ηλικίας, προερχόμενοι από Ημαθία, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη, ταξίδευαν με νοικιασμένο βαν με προορισμό τη Γαλλία και τον σημερινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λιόν για τη Legue Phase του Europa League. Λίγο έξω από την πόλη Τιμισοάρα το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο, όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό από το αντίθετο ρεύμα, με τη μοιραία κατάληξη.

Η είδηση προκάλεσε θλίψη σε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, με την ποδοσφαιρική ομάδα, αθλητές από όλα τα τμήματα του συλλόγου και δεκάδες οπαδούς των «ασπρόμαυρων», αλλά και άλλων ομάδων, να αποτίουν φόρο τιμής στους νεκρούς φιλάθλους στο γήπεδο της Τούμπας. Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε χθες επιμνημόσυνη δέηση στους 7 που έχασαν τη ζωή τους. Την ατμόσφαιρα βάρυνε ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι ένας ακόμα φίλαθλος, από τη Λάρισα, απεβίωσε μετά από καρδιακό επεισόδιο μόλις έμαθε την είδηση του θανάτου των 7 οπαδών, στους οποίους περιλαμβανόταν φιλικό του πρόσωπο.

Σε διαδικασία επαναπατρισμού οι τραυματίες

Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρισκόταν χθες το απόγευμα η διαδικασία επαναπατρισμού αρχικά των 3 φιλάθλων που τραυματίστηκαν, και στη συνέχεια των σορών. Αεροπλάνο τύπου C-130 αναχώρησε χθες από την Ελλάδα προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες, οι οποίοι αναμένεται σήμερα να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η ζωή των τριών δεν κινδυνεύει, ωστόσο ένας εξ αυτών βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα. Επίσης χθες ολοκληρώθηκε και η διαδικασία αναγνώρισης των σορών και πλέον βρισκόταν σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ μετά την ολοκλήρωση και των γραφειοκρατικών διαδικασιών αναμένεται - ίσως και σήμερα το απόγευμα - να μεταφερθούν στην Ελλάδα.

Παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια

Οσον αφορά τα αίτια του δυστυχήματος, μέχρι και χθες παρέμεναν αρκετά ερωτήματα για το τι συνέβη τα μοιραία δευτερόλεπτα όταν ο οδηγός του βαν έχασε τον έλεγχο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση με το φορτηγό. Αν και οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής είναι πολλές, αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά, οι ρουμανικές αρχές δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο επίσημο πόρισμα. Τα ρουμανικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν τον αυτοκινητόδρομο που έγινε το δυστύχημα καρμανιόλα, στον οποίο έχουν συμβεί αρκετά θανατηφόρα τροχαία μέχρι σήμερα.