ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Για το απόλυτο η Εθνική

Με τον αέρα των επιβλητικών της εμφανίσεων στις δύο πρώτες αγωνιστικές του 1ου ομίλου της α' φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών στη Φουντσάλ της Πορτογαλίας, όπου έκανε το 2 στα 2, η Εθνική αντιμετωπίζει σήμερα τη Γερμανία για την 3η και τελευταία αγωνιστική (15.45 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Εχοντας ουσιαστικά κλειδώσει την παρουσία της στους νέους ομίλους της β' φάσης, στόχος της Εθνικής στη σημερινή αναμέτρηση είναι μία ακόμα νίκη και η διατήρηση του απόλυτου, κάτι που θα έχει μεγάλη σημασία ενόψει των διασταυρώσεων στην επόμενη φάση, όπου με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής οι ομάδες μεταφέρουν τους βαθμούς τους από τον πρώτο γύρο.