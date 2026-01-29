Πέμπτη 29 Γενάρη 2026
ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΩΝ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του ΑΚ όπως τροποποιήθηκε με το 1250/82 ότι:

Ο ΜΠΙΘΗΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεράσιμου και της Αγλαΐας, το γένος Σαλτού, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής και κατοικεί στον Αγιο Δημήτριο Αττικής, και η ΚΟΝΤΟΥ ΔΙΩΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Ηλία και της Βασιλικής, το γένος Κουμιανάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Αγιο Δημήτριο Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αθήνα.

***

Ο ΣΑΚΑΛΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του Ανδρέα και της Χρυσούλλας, το γένος Διγενή, που γεννήθηκε στη Λευκωσία και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, και η ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Μιχαήλ και της Σοφίας, το γένος Μαντζούνη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στο Δημαρχείο της Γλυφάδας Αττικής.

***

Ο ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου και της Σταματίας, το γένος Ντούγια, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής, και η ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, το γένος Φραγγουδάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Πειραιά.

***

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου και της Αννας, το γένος Κατοστάρη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Νίκαια Αττικής, και η ΦΑΚΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη και της Καλλιόπης, το γένος Κοταλακίδη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στο Χαϊδάρι Αττικής.

***

Ο ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Απόστολου και της Θεοδοσίας, το γένος Μελισσάρη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, και η ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ ΤΑΪΣ του Νικόλαου και της Λαρίσα, το γένος Ακάσεβα, που γεννήθηκε στο Αλαμεντίνσκι Κυργιζίας και κατοικεί στα Ανω Λιόσια Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στον Ασπρόπυργο Αττικής.

***

Ο ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Παναγιώτη και της Μαρίας, το γένος Τσατουχα, που γεννήθηκε στο Μίτσιγκαν και κατοικεί στο Καστράκι Φωκίδας, Δήμος Δορίδος, και η ΠΑΡΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΜΑΛΙΑ του Χρίστου και της Μαρίας-Ζωής, το γένος Κουτσοπούλου, που γεννήθηκε στη Λαμία και κατοικεί στου Ζωγράφου Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στο δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας.

    

