EUROLEAGUE

Δοκιμάζεται το σερί για τον Ολυμπιακό

Με τον αέρα των τελευταίων επιτυχιών του στη Euroleague ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει νικηφόρα απόψε, φιλοξενώντας την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική (21.15 - Novasports Prime).

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ένα σερί 4 νικών σε ισάριθμα ματς που τους έχει φέρει στην 5η θέση, με συντελεστή 15-8 (έχουν και αγώνα λιγότερο), αναπτερώνοντας κατά πολύ τις ελπίδες τους για μια θέση στην πρώτη τετράδα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Τυχόν νέα επιτυχία σήμερα θα διατηρήσει τις βλέψεις τους για ακόμα ψηλότερα (πρώτη τριάδα).

Ντεμπούτο στην αποστολή του Ολυμπιακού πραγματοποιεί απόψε ο νεοαποκτηθείς Κόρι Τζόσεφ, ενώ επιστρέφει και ο Μιλουτίνοφ. Αντίθετα, εκτός έχουν τεθεί οι τραυματίες Νιλικίνα, Μόρις και Παπανικολάου.