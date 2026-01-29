ΕUROPA LEAGUE

Αποστολές σε βαριά σκιά

Στη σκιά του χαμού των 7 φιλάθλων στη Ρουμανία, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ολοκληρώνουν σήμερα τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Europa League, έχοντας δύσκολες αποστολές στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Οι «ασπρόμαυροι» φιλοξενούνται στη Γαλλία από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Λιόν (22.00 - Cosmote Sport 4) και οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ (22.00 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 3).

Να σημειωθεί ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας και τη συνέχειά τους στη διοργάνωση, μέσω της συμμετοχής τους στον έξτρα γύρο των πλέι οφ για τους «16», ενώ μαθηματικά διατηρούν ελπίδες ακόμα και για μια θέση στην 8άδα, που στέλνει απευθείας στους «16». Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 12η θέση με 12 βαθμούς, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί στη 18η θέση με 11. Και για τις δύο ελληνικές ομάδες, πάντως, ρεαλιστικός στόχος είναι η βελτίωση της βαθμολογικής τους θέσης, ενόψει των διασταυρώσεων στα πλέι οφ.