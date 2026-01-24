ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ

55 μέρες, 54 νύχτες στα πανίσχυρα μπλόκα χιλιάδων βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων. Εκεί που οι Εθνικές Οδοί και κομβικά σημεία απ' άκρη σ' άκρη της χώρας μετατράπηκαν σε «κάστρα» ανυποχώρητου αγώνα απέναντι στην πολιτική που τους οδηγεί στο ξεκλήρισμα. Εκεί που μπήκε μαχητικά στο στόχαστρο η ΚΑΠ της ΕΕ, η πολιτική της κυβέρνησης, που στο επίκεντρό της έχει τη συγκέντρωση της παραγωγής και της γης σε όλο και λιγότερα χέρια, και όρος για να γίνει αυτό είναι να φύγουν από αυτή χιλιάδες βιοπαλαιστές της υπαίθρου.

Εκεί που για τους ίδιους τα μπλόκα έγιναν το «δεύτερο σπίτι» τους, με τα χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα να βάζουν «δύσκολα» στην κυβέρνηση και στην πολιτική της, γιατί γνωρίζει ότι δύσκολα θα ξεμπερδέψει μαζί τους!

Το μήνυμα του πολυήμερου, περήφανου και μεγάλου αγροτικού ξεσηκωμού με τη μορφή των μπλόκων ήταν ένα και σαφές: «Δίνουμε μάχη επιβίωσης! Δεν θα επιτρέψουμε τον αφανισμό μας!». Και έγινε περισσότερο κατανοητό και από χιλιάδες λαού, που βρέθηκαν στο πλευρό του με πολλούς τρόπους, αλλά με μία αιτία: «Ο αγώνας σας είναι και δικός μας, γιατί έχουμε τον ίδιο αντίπαλο!».

Στο παρόν φύλλο του «Ριζοσπάστη» κάνουμε μια περιεκτική ανασκόπηση σε στιγμές αυτού του μεγαλειώδους αγώνα, που τελικά αποτελούν και σπουδαίες παρακαταθήκες για τη σίγουρη συνέχεια που αυτός θα έχει, με άλλες μορφές αλλά με μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα.