ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα 24ωρη απεργία αύριο στην εργολαβική επιχείρηση ΔΕΔΑΣ στα ΕΛΠΕ

Με νέα 24ωρη απεργία αύριο Παρασκευή στην επιχείρηση ΔΕΔΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, τη μεγαλύτερη σε απασχόληση εργολαβική εταιρεία στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων Ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία κλιμακώνει τον αγώνα για την υπογραφή Επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Ο μέχρι τώρα αγώνας των εργαζομένων είχε αποτέλεσμα, αφού έσπασε στην πράξη την αδιαλλαξία της εργοδοσίας: Κέρδισαν την παροχή μέσων ατομικών προστασίας κατάλληλων για την εργασία του καθενός, ξεπέρασαν κάθε εκβιαστικό εμπόδιο και νομικό φραγμό, κέρδισαν τη δέσμευση της εργοδοσίας για οριζόντια αύξηση 5% στους μισθούς τους.

«Ακόμα και αυτά τα ελάχιστα τα κερδίσαμε με τον αγώνα μας, δεν ήταν δεδομένα μέχρι χθες. Τώρα συνεχίζουμε μαχητικά για να κερδίσουμε την υπογραφή της Επιχειρησιακής ΣΣΕ, όπως την έχουμε διαμορφώσει μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις και συζητήσεις. Το 5% είναι ένα ψίχουλο, που εξανεμίζεται ακαριαία μπροστά στην ακρίβεια και στα καθημερινά έξοδα. Δεν φτάνει ούτε για μια τυρόπιτα την ημέρα, οπότε δεν υπάρχει καν συζήτηση για υποχώρηση του αγώνα μας. Το αίτημά μας για υπογραφή Επιχειρησιακής ΣΣΕ είναι ελάχιστα μπροστά στα δικά τους κέρδη, μπροστά στα κέρδη των ΕΛΠΕ, που όπως φαίνεται φέτος θα ανακοινώσει ιστορικά κέρδη που σπάνε τα 1,5 δισ.!», σημειώνει το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας.

Και καλεί τους εργαζόμενους με τη δύναμη της αλληλεγγύης να δυναμώσουν τον αγώνα, ενωμένοι σε όλα τα πόστα και τις ειδικότητες, σε όλες τις εργολαβίες.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΔΑΣ Δ. απαιτούν την υπογραφή τριετούς Επιχειρησιακής ΣΣΕ με βασικό μισθό 1.250 ευρώ καθαρά τον μήνα για όλους. Διεκδικούν επίσης: Να αποδοθούν σε όλους τους εργαζόμενους που τις δικαιούνται όλες οι τριετίες προϋπηρεσίας, με προσαύξηση 8% ανά συμπληρωμένη τριετία επί του βασικού μισθού. Ενταξη όλων των εργαζομένων στον αντίστοιχο Κωδικό Ασφάλισης και στην ειδικότητα που ανταποκρίνεται στην πραγματική παρεχόμενη εργασία τους. Ο πλήρης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας να ορίζεται σε 39 ώρες. Αλλα αιτήματα, σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση, την εργασία τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας κ.λπ. Τέλος, να διαμορφωθεί το οργανόγραμμα με τις απαραίτητες προσλήψεις ώστε να υπάρχουν απαραίτητα τουλάχιστον 2 εργαζόμενοι ανά πόστο.