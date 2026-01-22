ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Απεργιακή απάντηση στις 6 Φλεβάρη στην πολιτική που τσακίζει τον λαό για τους πολέμους και τα κέρδη

Απεργιακή απάντηση δίνουν την Παρασκευή 6 Φλεβάρη εργατικά σωματεία σε Πειραιά και Θριάσιο στην πολιτική που λεηλατεί το εισόδημα και τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, για να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και την πολεμική προετοιμασία.

Σε συγκέντρωση την ίδια μέρα στις 10.30 π.μ. στην Ελευσίνα, στην πλατεία Ηρώων, καλούν το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής και μια σειρά σωματεία της περιοχής, που έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία.

Ακούνητες θα μείνουν στις 6 Φλεβάρη και οι γερανογέφυρες στις προβλήτες 2 και 3 της COSCO, στο λιμάνι του Πειραιά, μετά την απόφαση για απεργία που έλαβε η Γενική Συνέλευση του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή 6 Φλεβάρη έχει αποφασιστεί να είναι Κοινή Μέρα Δράσης με τους λιμενεργάτες και τα συνδικάτα τους από μια σειρά χώρες, που πήραν σχετική απόφαση και απηύθυναν κοινό κάλεσμα, και συγκεκριμένα από Ιταλία, Ελλάδα, Χώρα των Βάσκων, Τουρκία και Μαρόκο.

«Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά συνεχίζουμε να ζούμε υπό την πίεση του καθηλωμένου εισοδήματός μας που το κατατρώει η ακρίβεια, του ξεχειλώματος του ωραρίου, το άγχος για το αν φεύγοντας από το σπίτι για τη βάρδιά μας θα γυρίσουμε σώοι και αβλαβείς στις οικογένειές μας, λόγω της εντατικοποίησης και των ελλιπών μέτρων υγείας και ασφάλειας στη δουλειά.

Οι συνθήκες της δουλειάς και της ζωής μας επιδεινώνονται από τις εξαιρετικά επικίνδυνες εξελίξεις και τον ρόλο που καλούνται να παίξουν τα λιμάνια της χώρας στους ανταγωνισμούς που οξύνονται διεθνώς. Γιατί για να κερδίσουν οι εκμεταλλευτές μας στον ανταγωνισμό είναι μονόδρομος γι' αυτούς να εντείνουν την εκμετάλλευσή μας», τονίζει η ΕΝΕΔΕΠ.

Κάλεσμα στήριξης από το ΠΑΜΕ

Κάλεσμα στήριξης των αγωνιστικών απεργιακών αποφάσεων των συνδικάτων απευθύνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις που θα αποφασιστούν.

Ανάμεσα σε άλλα το ΠΑΜΕ αναφέρει ότι στηρίζει τις αποφάσεις για ένταση της διεκδίκησης και του αγώνα απέναντι στην πολιτική που τσακίζει το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού.

Επισημαίνει πως «η πολεμική προετοιμασία πάει χέρι - χέρι με τη μετατροπή των χώρων δουλειάς σε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, δηλαδή σε ολόκληρες περιοχές και δραστηριότητες στις οποίες οι εργαζόμενοι θα εξαιρούνται από την όποια προστατευτική διάταξη της εργατικής νομοθεσίας απομένει. Με πλήρη "απελευθέρωση" του ωραρίου, εντατικοποίηση και εφαρμογή της 13ωρης δουλειάς, για την τροφοδοσία των πολεμικών μετώπων».

Και τονίζει: «Στις 6 του Φλεβάρη απεργούμε και ενώνουμε τη φωνή μας με τους λιμενεργάτες όλης της Ευρώπης, που διαδηλώνουν ότι δεν δουλεύουν για τον πόλεμο, δεν θα επιτρέψουν η δουλειά τους να χρησιμοποιηθεί για τη σφαγή των λαών στα πεδία του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Απεργούμε ενάντια στην παράδοση του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας, των ναυπηγείων στα χέρια των αμερικανικών μονοπωλιακών ομίλων για να μετατραπούν σε κόμβους παραγωγής και διακίνησης πολεμικού υλικού και αμερικανικού LNG, στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά. Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε καμία δουλειά να φορτώνουμε πολεμικό υλικό, να επισκευάζουμε πλοία και μέσα που σκορπούν τον θάνατο, να διευκολύνουμε επεμβάσεις και αποκλεισμούς λαών. Το σύνθημα "δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο των ιμπεριαλιστών" είναι υπόθεση ζωής για την εργατική τάξη».