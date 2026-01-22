ΑΙΓΙΟ

Μαχητικό «όχι» στις διώξεις κατά αγωνιζόμενων αγροτών

Μαχητική συγκέντρωση έξω από τα Δικαστήρια Αιγίου πραγματοποίησαν χτες το πρωί βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής, απαιτώντας να σταματήσουν άμεσα οι διώξεις και να αρθούν όλες οι κατηγορίες εναντίον συναδέλφων τους που σέρνονται σε αγροτοδικεία για κινητοποιήσεις που δίνουν για την επιβίωσή τους.

Συγκεκριμένα, στο εδώλιο του κατηγορούμενου βρέθηκαν 15 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου «Μπακόπουλος - Ντρίνιας», Γιάννης Μποδιώτης, όπως επίσης εργαζόμενοι, ακόμη και συνταξιούχοι, που κατηγορούνται με το «επιχείρημα» της «παρακώλυσης συγκοινωνιών» για κινητοποιήσεις του 2025 στη γέφυρα Σελινούντα!

Στο πλευρό τους βρέθηκαν συνάδελφοί τους, απαιτώντας άμεσα να σταματήσει κάθε δίωξη, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι την ώρα που η κυβέρνηση δείχνει μεγάλη «σπουδή» για την πραγματοποίηση δικαστηρίων και την απαγγελία κατηγοριών εναντίον τους, όπως συνέβαινε και με άλλες στο παρελθόν, αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα επιβίωσής τους, που τους βγάζουν στους δρόμους του αγώνα, όπως και τελευταία με σχεδόν 50 μέρες στα μπλόκα και στην περιοχή.

Με τη δίκη να αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία (24 Σεπτέμβρη), ο Σύλλογος κάλεσε και σε νέα συγκέντρωση στα δικαστήρια Αιγίου για τις 12 Φεβρουαρίου, ενάντια σε παρόμοιο αγροτοδικείο με δεκάδες κατηγορούμενους αγρότες και κτηνοτρόφους, για κινητοποιήσεις του 2024!

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί και νέα σύσκεψη ενημέρωσης και οργάνωσης των δράσεών του σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, ενώ την αλληλεγγύη τους και με παρουσία στη χτεσινή συγκέντρωση εξέφρασαν τα συνδικάτα Οικοδόμων, Συνταξιούχων ΙΚΑ, Εργαζομένων Νοσοκομείου Αιγίου κ.ά. λαϊκοί φορείς.