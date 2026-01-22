EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Παναττική στάση εργασίας για 13ο και 14ο μισθό

Παναττική στάση εργασίας (12 μ. - 3 μ.μ.) των εργαζομένων στο Δημόσιο με κάθε σχέση εργασίας στις 3 Φλεβάρη και συγκέντρωση στις 12.30 μ.μ. έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού. Θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Οικονομικών, για το ζήτημα αυτό και για τη διεκδίκηση μισθολογικών και άλλων αιτημάτων.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ) σε ανακοίνωσή του καλεί τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια σε μαζική συμμετοχή, καταγγέλλοντας τον εμπαιγμό των εργαζομένων από την κυβέρνηση, αλλά και από τα κόμματα και τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που στηρίζουν αυτήν τη βάρβαρη πολιτική. Αλλωστε, όπως αναδεικνύει, την ίδια στιγμή που περισσεύουν δισεκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, και ενώ τα πλεονάσματα σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο χάρη στο ξεζούμισμα των εργαζομένων, για τις δικές τους ανάγκες υπάρχουν μόνο περικοπές, «αυστηρά δημοσιονομικά πλαίσια, περιορισμοί και εξευτελιστικές "αυξήσεις" 1,6 ευρώ την ημέρα!».

Ο ΣΥΠΑ τονίζει ότι δεν είναι αποδεκτή άλλη μια απόφαση του ΣτΕ που θα δικαιολογεί την περικοπή 13ου και 14ου μισθού στο όνομα του «δημόσιου συμφέροντος», αφού «για εμάς "δημόσιο συμφέρον" είναι τα συμφέροντα των πολλών κι όχι των λίγων, που υπηρετούν με όλους τους τρόπους όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις».

Και καλεί σε αγώνα για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης - νομοθετική ρύθμιση, και για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να κατοχυρώνει δικαιώματα, σταθερό ωράριο, άδειες, αξιοπρεπείς όρους δουλειάς και αμοιβής κ.ά.

Στην κινητοποίηση καλεί επίσης το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο», υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι αρνούνται να θυσιάσουν τα δικαιώματά τους για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, «να γίνουμε εμείς και τα παιδιά μας θύματα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών». Για να έχει προοπτική ο αγώνας «χρειάζεται να στρέφεται ενάντια στον κοινό μας εχθρό: Τους επιχειρηματικούς ομίλους, το κράτος τους και την Ευρωπαϊκή Ενωση, που τους στηρίζει».