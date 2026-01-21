ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ «PRAKTIKER»

Επιτυχημένη η χτεσινή απεργία για τη ΣΣΕ

Με μεγάλη συμμετοχή στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση να πραγματοποιείται στο Εφετείο Αθηνών, οι εργαζόμενοι των «Praktiker» και το Σωματείο τους έδωσαν αποστομωτική απάντηση στην εργοδοσία πως οι ενέργειές της δεν τους τρομοκρατούν.

Στο πλευρό τους αντιπροσωπεία από τη Γραμματεία του ΠΑΜΕ, την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, ενώ μηνύματα αλληλεγγύης στην απεργία έχουν στείλει μέχρι τώρα το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών στην Αχαΐα.

Η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο δικαστήριο επειδή εκδικαζόταν η έφεση που άσκησε η νέα διοίκηση της εταιρείας ενάντια στη θετική για τους εργαζόμενους απόφαση της 5μελούς επιτροπής του ΟΜΕΔ για την επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση. Μια απόφαση που αναγνωρίζει αναδρομικές αυξήσεις για την περίοδο από 1η Απρίλη 2024 έως 30 Ιούνη 2025.

Επιπλέον, όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι, ακόμα δεν έχει «στεγνώσει το μελάνι» της κατάπτυστης συμφωνίας κυβέρνησης - εργοδοτών - πλειοψηφίας ΓΣΕΕ και οι μονοπωλιακοί όμιλοι δείχνουν τις προθέσεις τους για το τι Συλλογικές Συμβάσεις θέλουν, δηλαδή κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους, αλλά και τους βολικούς συνομιλητές για να τις υπογράφουν.

Παράλληλα υπενθυμίζεται πως το Σωματείο εδώ και 10 χρόνια δίνει διαρκή αγώνα για υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης με πραγματικές αυξήσεις, με σταθερά, συνεχή ωράρια, με πρόγραμμα σε μηνιαία βάση, καθορισμό ειδικοτήτων, μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Κριτήριο η ανταγωνιστικότητα

Με επιχείρημα για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας σαν υπόβαθρο για τις αιτιάσεις της, η εργοδοσία «δικαιολόγησε» την απόφασή της να μην εφαρμόσει την απόφαση του δευτεροβάθμιου οργάνου της διαιτησίας και να ασκήσει έφεση.

Στην πραγματικότητα, όπως κατέθεσε ανωμοτί ο πρόεδρος του Σωματείου των εργαζομένων, Μάκης Τσεκούρας, η εργοδοσία που έχει ανοίξει 17 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει επιβάλει μονομερείς μειώσεις μισθών της τάξεως του 7% και το 80% του προσωπικού της αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, αποδεικνύοντας ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της άρνησης αυτής.

«Είχαν το απύθμενο θράσος να σύρουν στα δικαστήρια το σωματείο», σημείωσε ο πρόεδρος, αναδεικνύοντας ότι από την κίνηση αυτή φαίνονται οι πραγματικές προθέσεις απέναντι στους εργαζόμενους, «που τους θέλουν ευέλικτους, φτηνούς και χωρίς δικαιώματα, αλλά και απέναντι στο σωματείο μας, με το οποίο θέλουν να "ξεμπερδέψουν" γιατί τους είναι "καρφί στο μάτι"», όπως τόνιζε και το κάλεσμα του Σωματείου για τη χτεσινή απεργία.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν πως δεν πτοούνται από τις συγκεκριμένες ενέργειες και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, έχοντας τη στήριξη των εργαζομένων όλου του κλάδου.