ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΦΛΕΒΑΡΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ Η ΕΝΕΔΕΠ

Δουλειά και ζωή με δικαιώματα, όχι στις λιμενικές υποδομές - κρίκους εμπλοκής στον πόλεμο

Οι λιμενεργάτες του Πειραιά συντονίζονται με τους συναδέλφους τους από άλλες χώρες | 24ωρη απεργία και σε Ελευσίνα - Δυτική Αττική στις 6/2

Απόφαση για απεργία την Παρασκευή 6 Φλεβάρη πήρε χθες η Γενική Συνέλευση του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ στις προβλήτες 2 και 3 της COSCO, στο λιμάνι του Πειραιά.

Στη συνέλευση αναδείχθηκαν οι εγκληματικές ευθύνες της εργοδοσίας (CΟSCO - «Dport»), του ομίλου της «Coral», που διατηρεί τα «καζάνια του θανάτου» ακριβώς απέναντι από τις λιμενικές εγκαταστάσεις και μια ανάσα από σπίτια και σχολεία του Περάματος, αλλά και της κυβέρνησης, της Περιφέρειας και δημοτικών αρχών για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή τα ξημερώματα και έκαιγε για ώρες στις δεξαμενές οι οποίες συνδέονται με αγωγό πετρελαίου που διαπερνά όλη την προβλήτα 3. Οπως τονίστηκε, δεν υπήρχε κανένα μέτρο πρόληψης για ασφαλή διαφυγή των λιμενεργατών, ενώ η εκκένωση του χώρου έγινε μετά την αποφασιστική παρέμβαση του σωματείου, κόντρα στις απαράδεκτες δικαιολογίες και στην κωλυσιεργία της εργοδοσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΝΕΔΕΠ πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει στη μεγάλη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα στο Πέραμα, με παρέμβαση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες σωματεία εργαζομένων και μαζικοί φορείς από όλο τον Πειραιά.

Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου μπλέκεται μέχρι τα μπούνια στις πολεμικές συγκρούσεις, με βασικές υποδομές, όπως το λιμάνι του Πειραιά και οι αποθήκες καυσίμων, να αποτελούν «κρίκους» σε αυτήν την εμπλοκή. Εκδηλη είναι άλλωστε η ανησυχία των εργατών σε όλο τον Πειραιά, πόσο μάλλον στις προβλήτες, για τη μετατροπή της περιοχής σε στόχο αντιποίνων από αντίπαλα στρατόπεδα. Αυτή η κατάσταση βρέθηκε στο επίκεντρο και της συνέλευσης, όπου οι λιμενεργάτες ενημερώθηκαν ότι με απόφαση της ΕΕ και της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της πολεμικής προετοιμασίας, θα βάλουν χέρι μέχρι και στα ασφαλιστικά ταμεία για να κάνουν πολεμικές μπίζνες με τις εισφορές των εργαζομένων μπροστά στο μακελειό που προετοιμάζουν, ώστε να μοιράσουν τη λεία τους οι φονιάδες των λαών.

Μέσα και από τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι η πολεμική εμπλοκή και η προετοιμασία έχουν ως προαπαιτούμενο την ένταση της εκμετάλλευσης στους χώρους δουλειάς, κάτι που οι λιμενεργάτες στον Πειραιά βιώνουν καθημερινά.

Σε αυτό το πλαίσιο υπονομεύεται η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εργαζόμενοι δουλεύουν με το καθεστώς των δουλεμπόρων, χωρίς δικαιώματα, χωρίς σταθερότητα και προστασία, ενώ τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλα τα πόστα εργασίας βάζουν καθημερινά όλο το προσωπικό σε τεράστιους κινδύνους.

Για όλα αυτά αποφασίστηκε η απεργία στις 6 του Φλεβάρη, με στόχο να αποτελέσει υπόθεση όλων των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά και μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία της περιοχής οι εργαζόμενοι να δώσουν την απάντησή τους, διατρανώνοντας ότι μπορούν να καθορίσουν τις εξελίξεις υπέρ τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή 6 Φλεβάρη έχει αποφασιστεί να είναι Κοινή Μέρα Δράσης με τους λιμενεργάτες και τα συνδικάτα τους από μια σειρά χώρες, που πήραν σχετική απόφαση και απηύθυναν κοινό κάλεσμα, και συγκεκριμένα από Ιταλία, Ελλάδα, Χώρα των Βάσκων, Τουρκία και Μαρόκο.

Μάλιστα, 24ωρη απεργία για την ίδια μέρα έχουν προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής και μια σειρά πρωτοβάθμια σωματεία της περιοχής.

Το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ διεκδικεί:

- Ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας.

- Μεικτή επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας.

- Συλλογική Σύμβαση που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους.

- Κατάργηση των δουλεμπορικών καθεστώτων, όπως της ΟΦΕ.

- Εσωτερικό κανονισμό εργασίας που θα βάλει τέλος στην αυθαιρεσία - μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

- Μείωση του εργάσιμου χρόνου, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

- Ολοκλήρωση της ένταξης στα ΒΑΕ, με προτεραιότητα στους συναδέλφους που είναι στο ηλικιακό όριο για να βγουν στη σύνταξη.

- Εξω τα «καζάνια του θανάτου» από το Πέραμα και τη Δραπετσώνα.