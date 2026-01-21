ΞΑΝΑ ΣΕ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙ

Με πρωτοφανή συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση η πρώτη μέρα

Eurokinissi

Χιλιάδες αυτοκινητιστές στην Αττικήστο πλαίσιο της πρώτης μέρας της νέας 48ωρης απεργίας, δίνοντας μαζικά το «παρών» στη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΑ στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Η απεργίαμε τους αυτοκινητιστές να δίνουν

Χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση απηύθυνε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης.

Στη συνέλευση, που σημαδεύτηκε από πρωτοφανή συμμετοχή των αυτοκινητιστών, ο Μάνθος Μούλιος εκ μέρους της «Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης» στο Σωματείο των Οδηγών Ταξί (ΣΟΤΑ) και των Επιτροπών Αγώνα τόνισε ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στον αγώνα ενάντια στη φοροληστεία των μικρών επαγγελματιών, που απογειώθηκε με την τεκμαρτή φορολόγηση.

Στάθηκε επίσης στην απαράδεκτη υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά, που τους στραγγίζει το εισόδημα, τονίζοντας ότι αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της «πράσινης μετάβασης» και για να υπηρετηθεί ο ανταγωνισμός με την Κίνα.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε τους νόμους που έχουν ψηφίσει τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ όσο και οι προηγούμενες των ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και οδήγησαν στην «απελευθέρωση» του κλάδου, και υπογράμμισε πως οι οδηγοί ταξί παραμένουν παρόντες στο αγωνιστικό τους πόστο, μαζί με όλους τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους που πλήττονται.

Παίρνοντας τον λόγο ο Παναγιώτης Μαυρίκης από τις Επιτροπές Αγώνα Ταξί, αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, κατήγγειλε την κυβέρνηση που υλοποιεί τις αποφάσεις της ΕΕ και οδηγεί σε αφανισμό τους βιοπαλαιστές αυτοκινητιστές, προωθώντας τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων και των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών. Οπως επεσήμανε, η αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά θα εκτοξεύσει όχι μόνο το κόστος αγοράς αλλά και αυτό της ίδιας της λειτουργίας και της συντήρησης, με τις τιμές του ρεύματος να εκτοξεύονται.

Με τον αγώνα να συνεχίζεται, εκτός από την πάλη ενάντια στην υποχρεωτική αντικατάσταση με ηλεκτρικά και στη φοροληστεία οι Επιτροπές Αγώνα προβάλλουν διεκδικήσεις για φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κρατικές επιδοτήσεις σε αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες για την αντικατάσταση οχήματος, όπως και για εγκατάσταση ταξιμέτρων, POS κ.λπ.

Επιπλέον, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, αφορολόγητο πετρέλαιο στους ταξιτζήδες, όπως δίνει η κυβέρνηση στους εφοπλιστές, μείωση 50% των ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα για αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες κ.ο.κ.