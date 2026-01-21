ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «TELEPERFORMANCE»

Δικαστήριο ακύρωσε εκδικητική συνδικαλιστική απόλυση

Ως σημαντική εξέλιξη στον αγώνα ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία και ασυδοσία καταγράφεται η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που χαρακτηρίζει άκυρη την απόλυση εργαζόμενου συνδικαλιστή από την εταιρεία «Teleperformance» τον Δεκέμβρη του 2024. Μια απόλυση που είχε γίνει στο πλαίσιο μαζικών απολύσεων μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιχειρησιακών σωματείων σε Αθήνα, Χανιά και Θεσσαλονίκη, και άλλων πρωτοπόρων εργαζομένων που συμμετείχαν ενεργά στην ανάπτυξη μαζικών αγωνιστικών κινητοποιήσεων, διεκδικώντας το δικαίωμα στη δουλειά με δικαιώματα. Ο απολυμένος που δικαιώνεται, άλλωστε, όταν εργαζόταν στην επιχείρηση ήταν πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου Εργαζομένων στην «Teleperformance» (ΣΕΤΕΠ), ενώ εκκρεμούν οι αποφάσεις δικαστηρίων για ακόμα 6 απολυμένους.

Υπενθυμίζεται ότι για τις απολύσεις αυτές το ΣΕΤΕΠ είχε προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, διεκδικώντας την ανάκλησή τους, αφού ήταν φανερό πως επρόκειτο για συνδικαλιστικές διώξεις και εκδικητικές. Τότε η εργοδοσία ισχυριζόταν ότι δεν ήταν απολύσεις αλλά είτε μη ανανέωση συμβάσεων (η εταιρεία συνηθίζει να απασχολεί μεγάλο μέρος των εργαζομένων μέσω εταιρειών «ενοικίασης») είτε λήξη έργου που είχε ανατεθεί στους εργαζόμενους και τάχα δεν υπήρχε αντικείμενο εργασίας.

Το ΣΕΤΕΠ τονίζει ότι η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί μια πρώτη νίκη απέναντι στην προσπάθεια της εργοδοσίας να χτυπήσει το Σωματείο, αφού η απόλυση κρίνεται παράνομη και καταχρηστική και να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά! Μάλιστα το δικαστήριο του επιδίκασε και το ποσό που του αναλογεί για μισθούς υπερημερίας. «Απαιτούμε άμεσα την επιστροφή όλων των συναδέλφων που διώκονται συνδικαλιστικά και την άμεση συμμόρφωση της εταιρείας!», σημειώνει το Σωματείο, προσθέτοντας πως η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας άλλης πρόσφατης νίκης, όπου η Επιθεώρηση Εργασίας έκρινε τη μετατροπή του συμβολαίου πρωτοπόρας εργαζόμενης και εκλεγμένης στη νεοσύστατη Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, που είχε συμπληρώσει 36 μήνες σε εταιρείες μισθοδοσίας και στην εταιρεία, σε αορίστου χρόνου, και αφού η εταιρεία προσπάθησε επανειλημμένα και αυθαίρετα να μην της ανανεώσει το συμβόλαιο.

Το ΣΕΤΕΠ καλεί ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι να συσπειρωθούν σε αυτό: «Παλεύουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας μας, για την υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις και δικαιώματα για όλους και συμβόλαια αορίστου χρόνου. Για ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για όλους. Είμαστε πολλοί, έχουμε το δίκιο, θα νικήσουμε!».