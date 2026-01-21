ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να καταβληθεί αμέσως το επίδομα ανεργίας σε όλους τους εποχικούς εργαζόμενους

Να καταβληθεί αμέσως το επίδομα ανεργίας σε όλους τους εποχικούς εργαζόμενους και να ενταχθούν όλοι τους στο ταμείο ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, απαίτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, στη διάρκεια σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης του Κόμματος που συζητήθηκε στη Βουλή.

Μετέφερε την τραγική πραγματικότητα που ζουν χιλιάδες ξεονοδοχοϋπάλληλοι σε τουριστικές περιοχές, όπως στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μετά από μια εξοντωτική σεζόν καλούνται να ζήσουν χωρίς εισόδημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι αυτοί έκαναν Χριστούγεννα χωρίς καν το πενιχρό επίδομα ανεργίας που δικαιούνται, παρότι είχαν καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα από τα τέλη Οκτώβρη.

Το πρόβλημα είναι επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο, αλλά αυτήν τη φορά η αναμονή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εξαιτίας της μεγάλης υποστελέχωσης των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ και του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που καλούνται να διαχειριστούν.

Ταυτόχρονα υπήρξαν και νέα εμπόδια, με την εφαρμογή της αθλιότητας της προπληρωμένης κάρτας, με την οποία η κυβέρνηση παρεμβαίνει ακόμα και στο επίδομα ανεργίας, καθορίζοντας μέχρι και το πώς θα ξοδευτεί, αφού το 50% του ποσού πρέπει να καταναλωθεί υποχρεωτικά μέσω της κάρτας.

Ο βουλευτής του Κόμματος σημείωσε ότι λόγω της υποβάθμισης της λειτουργίας και του κλεισίματος καταστημάτων ΕΛΤΑ, ακόμα και για αιτήσεις που είχαν εγκριθεί, σε πολλές περιπτώσεις η προπληρωμένη κάρτα δεν είχε αποσταλεί στους δικαιούχους μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Επιπλέον, το επίδομα ανεργίας που δικαιούνται οι ξενοδοχοϋπάλληλοι μετά τη σεζόν τούς δίνεται μόνο για 3 μήνες και υπολογίζεται στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ άλλοι εποχικοί εργαζόμενοι δεν δικαιούνται καθόλου, παρόλο που εργάζονται εποχιακά σε επιχειρήσεις μη εποχικές.

Ο Μ. Συντυχάκης χαρακτήρισε άδικο το μέτρο που ισχύει και με βάση το οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει τρία ημερομίσθια ως επίδομα Χριστουγέννων για έναν ολόκληρο μήνα ενώ έχει δουλέψει παραπάνω, π.χ. έναν μήνα και 20 μέρες. Ετσι, η εργοδοσία ιδιοποιείται μέρος και από το επίδομα Χριστουγέννων, που προέρχεται από τη δουλειά των εργαζομένων.

Την ίδια ώρα - συνέχισε - η τουριστική περίοδος και για το 2025 κατέγραψε νέα ρεκόρ, αποκαλύπτοντας τις αντιθέσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να μετράνε ακόμα περισσότερα κέρδη, επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές και τους εργαζόμενους να είναι σε κατάσταση εξαθλίωσης.

Τέλος, κατήγγειλε ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν πετσοκόψει το επίδομα ανεργίας, με πρώτη εκείνη του ΠΑΣΟΚ, ενώ καμία δεν δέχτηκε την πρόταση του ΚΚΕ για ολική επαναφορά του επιδόματος του ταμείου ανεργίας των εποχικά εργαζομένων.

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα επιχείρησε στην απάντησή του ο υφυπουργός Εργασίας Κ. Καραγκούνης, παραδεχόμενος το πρόβλημα των καθυστερήσεων, με το πρόσχημα της υπερφόρτωσης του συστήματος. Οπως είπε, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, από τους 170 χιλιάδες έχουν πληρωθεί οι 163 χιλιάδες δικαιούχοι. Οι υπόλοιποι είναι σε εκκρεμότητα, είτε λόγω λαθεμένων στοιχείων είτε επειδή βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αξιολόγησης από τη ΔΥΠΑ.

Οι καθυστερήσεις εξετάζονται, ανέφερε ο υφυπουργός, δεν έδωσε όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την καταβολή του επιδόματος, με τον Μανώλη Συντυχάκη στη δευτερολογία του να χαρακτηρίζει αδικαιολόγητες αυτές τις καθυστερήσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να καταδικάζονται στην ανέχεια ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση διαθέτει απλόχερα ζεστό χρήμα είτε στους επιχειρηματίες είτε στις πολεμικές δαπάνες, στο πλαίσιο της πολεμικής προετοιμασίας της ΕΕ.