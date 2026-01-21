Εργαζόμενος διανομέας χαροπαλεύει για τα κέρδη των εργοδοτών

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται εργαζόμενος της ACS, θύμα ενός ακόμα εργατικού «ατυχήματος» που έγινε χτες το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Ο εργαζόμενος παρασύρθηκε από διερχόμενο ταξί ενώ εκφόρτωνε εμπορεύματα σε κατάστημα της οδού Πανεπιστημίου.

Το γεγονός καταγγέλλει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών Αττικής (ΣΕΤΤΑ), που βρέθηκε στο σημείο, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στον εργαζόμενο.

Το ΣΕΤΤΑ αναφέρει ότι το νέο εργατικό ατύχημα δεν οφείλεται στην άτυχη στιγμή, αλλά στις δύσκολες συνθήκες που καλούνται να δουλεύουν οι εργαζόμενοι καθημερινά με ατελείωτες ώρες στον δρόμο, αμέτρητα χιλιόμετρα, ελλιπή μέτρα προστασίας, ανασφάλεια, που οδηγούν στην εξάντληση αυξάνοντας τον κίνδυνο καθημερινά για εργατικά ατυχήματα, πολλές φορές και θανατηφόρα.

Το Συνδικάτο αναφέρει ότι η λύση είναι μία, «η λύση του αγώνα και της διεκδίκησης, για καλύτερες και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς, για καλύτερους μισθούς, για μια ζωή που να αρμόζει στο σήμερα, που θα βάζει στο επίκεντρο την κάλυψη των βασικών μας αναγκών. Ο δρόμος της διεκδίκησης του πλούτου που παράγουμε από τον ιδρώτα μας, για να πλουτίζουν τα παράσιτα οι εργοδότες, ενώ εμάς μας αμείβουν με ψίχουλα».

Επιπλέον καλεί σε Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 1 Φλεβάρη, στις 10.30 π.μ. στο ΕΚΑ (Γερανίου 28, Αθήνα).