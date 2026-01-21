ΝΕΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Περαιτέρω αποδυνάμωση των νοσοκομείων στη Δυτική Αττική

Σε νέα αποδυνάμωση κλινικών και μείωση - κατάργηση θέσεων σε νοσοκομεία θα οδηγήσουν οι δεκάδες μετακινήσεις γιατρών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη της Δυτικής Αττικής. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το σχετικό ΦΕΚ, που προβλέπει τη μεταφορά του Νοσοκομείου Λοιμωδών από τον οργανισμό του Νοσοκομείου Νίκαιας στο ΠΓΝ «Αττικόν», κάτι που έχει απορριφθεί από την Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και από τα σωματεία των Νοσοκομείων Νίκαιας και «Αττικόν».

Συγκεκριμένα, από το Λοιμωδών μετακινούνται 34 εργαζόμενοι (18 ειδικευμένοι γιατροί και 16 άλλων ειδικοτήτων) προς το Νοσοκομείο Νίκαιας και 13 προς το «Αττικόν», ενώ 20 θέσεις ειδικευόμενων παραμένουν προσωρινά στο Νοσοκομείο Νίκαιας, αλλά με ανακοινωμένη την πρόθεση για επικείμενη μεταφορά τους στο «Αττικόν». Πρόκειται για εξελίξεις που όπως προειδοποιεί η ΕΙΝΑΠ θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην αποδυνάμωση των τριών Παθολογικών κλινικών του Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου οι ειδικευόμενοι γιατροί θα μειωθούν από 44 σε 30, με άμεσες συνέπειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας, στις συνθήκες εργασίας αλλά και στην εκπαίδευση των νέων γιατρών.

Αντίστοιχη μείωση θέσεων προβλέπεται και για τις ειδικότητες της Καρδιολογίας και της Χειρουργικής, ενώ ιδιαίτερα σοβαρές θα είναι οι συνέπειες της μεταφοράς 5 ειδικευόμενων της Δερματολογικής κλινικής στο «Αττικόν», μαζί με τις υποδομές και τα αρχεία της Δερματολογικής κλινικής του Λοιμωδών. «Αυτό στην πράξη σημαίνει την κατάργηση της μίας από τις δύο Δερματολογικές κλινικές σε Δυτική Αθήνα και Πειραιά, μιας κλινικής που προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον λαό της περιοχής», τονίζει η ΕΙΝΑΠ.

Το παραπάνω σχέδιο οδηγεί και στην αποδυνάμωση του Νοσοκομείου «Αττικόν», αφού οι εργαζόμενοι ήδη μετατρέπονται σε έναν «περιοδεύοντα θίασο» προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες στο Λοιμωδών. Ολα αυτά ενώ ούτε το πρόβλημα των ράντζων θα λυθεί, ούτε θα υπάρξει πραγματική ανακούφιση των νοσοκομείων.

«Το κυρίαρχο συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: Το ΦΕΚ που εκδόθηκε, όπως και οι όποιες εξαγγελίες, επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ανοίξει το Λοιμωδών ως σύγχρονο, δημόσιο, γενικό νοσοκομείο, αλλά το αντιμετωπίζει ως "μπάλωμα" των τεράστιων κενών των ήδη υποστελεχωμένων νοσοκομείων», υπογραμμίζει η ΕΙΝΑΠ.

Και, στον αντίποδα αυτής της εγκληματικής αναδιάταξης για τον λαό της Δυτικής Αττικής, επαναφέρει την απαίτηση να ανοίξει το Λοιμωδών ως πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο, σύγχρονο γενικό δημόσιο νοσοκομείο με δικό του αυτοτελή οργανισμό, να επαναλειτουργήσει η Δερματολογική κλινική του Λοιμωδών, να μη μειωθούν οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών στο Νοσοκομείο Νίκαιας, αλλά και να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις των Νοσοκομείων Νίκαιας και «Αττικόν» με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.