Με εξασφαλισμένη την παρουσία της στην τετράδα, η Εθνική αντιμετωπίζει σήμερα τη Ρουμανία
Ο αγώνας προσφέρει μια καλή ευκαιρία στον ομοσπονδιακό τεχνικό Θοδωρή Βλάχο να δοκιμάσει σχήματα και πλάνα ενόψει του κρίσιμου ημιτελικού της Παρασκευής. Εκεί όπου εστιάζονται τα περισσότερα βλέμματα στο ελληνικό συγκρότημα, που απέχει πλέον δύο βήματα από την επίτευξη του στόχου του, που είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά. Χθες το βράδυ η Εθνική επρόκειτο να μάθει και τον αντίπαλό της στην τετράδα, που θα είναι μία από τις Σερβία, Ουγγαρία και Ισπανία, οι οποίες ήταν οι ομάδες του 1ου ομίλου που διεκδικούσαν τις δύο πρώτες θέσεις σε αυτόν.
Στο υπόλοιπα ματς της σημερινής 3ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου ξεχωρίζει η κόντρα Κροατίας - Ιταλίας (19.00), που θα κρίνει τον κάτοχο του δεύτερου «εισιτηρίου» για την τετράδα. Επίσης, η Τουρκία κοντράρεται με τη Γεωργία (16.30).