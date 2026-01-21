ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

Με το βλέμμα στα ημιτελικά

Eurokinissi

Με το βλέμμα στραμμένο στα ημιτελικά, όπου έχει ήδη προκριθεί, η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών ολοκληρώνει σήμερα τις υποχρεώσεις της στον 2ο όμιλο της β' φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, κόντρα στη Ρουμανία (21.30 - EΡΤ2 Σπορ). Χάρη στη σημαντική νίκη της επί της Ιταλίας την προηγούμενη αγωνιστική η Εθνική ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης, αλλά και την πρωτιά στον όμιλο, αν και το δεύτερο αναμένεται να σφραγιστεί και τυπικά σήμερα. Η ελληνική ομάδα είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στη Ρουμανία θέλει να διευρύνει το αήττητο σερί της στους αγώνες του Βελιγραδίου, μετρώντας 5 στα 5.

Ο αγώνας προσφέρει μια καλή ευκαιρία στον ομοσπονδιακό τεχνικό Θοδωρή Βλάχο να δοκιμάσει σχήματα και πλάνα ενόψει του κρίσιμου ημιτελικού της Παρασκευής. Εκεί όπου εστιάζονται τα περισσότερα βλέμματα στο ελληνικό συγκρότημα, που απέχει πλέον δύο βήματα από την επίτευξη του στόχου του, που είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά. Χθες το βράδυ η Εθνική επρόκειτο να μάθει και τον αντίπαλό της στην τετράδα, που θα είναι μία από τις Σερβία, Ουγγαρία και Ισπανία, οι οποίες ήταν οι ομάδες του 1ου ομίλου που διεκδικούσαν τις δύο πρώτες θέσεις σε αυτόν.

Στο υπόλοιπα ματς της σημερινής 3ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου ξεχωρίζει η κόντρα Κροατίας - Ιταλίας (19.00), που θα κρίνει τον κάτοχο του δεύτερου «εισιτηρίου» για την τετράδα. Επίσης, η Τουρκία κοντράρεται με τη Γεωργία (16.30).